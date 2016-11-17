الأمين العام للجامعة العربية يتوجه إلى الإمارات

دبي - د ب أ – توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على رأس وفد الخميس إلى دبى في زيارة للإمارات في بداية جولة خارجية تستغرق عدة أيام .

ويشارك أبوالغيط، خلال زيارته دبي في الاحتفالية السنوية لندوة “صير بني ياس″.

وصرح أبو الغيط ، قبل مغادرته مطار القاهرة بانه من المقرر أن يتم خلال الندوة بحث عدة موضوعات، منها دور دولة إيران بعد العقوبات، والدور التركي، وحل الأوضاع الداخلية، بالإضافة إلى فتح النقاش حول الانتخابات الأمريكية بقدر كبير من الاهتمام.