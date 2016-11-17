محامي رئيسة كوريا الجنوبية يقول إنها يمكن أن تستجوب الأسبوع المقبل

سول – رويترز – نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن محامي رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي الخميس، قوله إنه سيتعاون مع ممثلي الادعاء الذين يحققون في فضيحة فساد تتعلق بالرئيسة ومساعديها ومعارفها بحيث يمكن استجوابها الأسبوع المقبل.

واستعانت باك بمحام يوم الثلاثاء، بعد أن قال الادعاء الذي يحقق في قضية محسوبية إنه سيحاول استجوابها هذا الأسبوع، لتصبح الأولى بين رؤساء البلاد التي تستجوب في قضية جنائية أثناء وجودها في المنصب.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحامي يو يونج ها للتعليق.