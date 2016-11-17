المرصد السوري: مقتل 78 شخصاً جراء قصف أحياء حلب الشرقية في 3 أيام

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 78 شخصاً على الأقل، بينهم 10 أطفال و10 مواطنات جراء تصعيد القصف الجوي والمدفعي على أحياء حلب الشرقية منذ الثلاثاء.

وقال المرصد في بيان الخميس، إنه وثق اليوم مقتل 11 شخصاً على الأقل في الضربات الجوية من الطائرات الحربية والمروحية وإثر القصف المكثف بعشرات القذائف التي أطلقتها قوات النظام على مناطق في أحياء المعادي والانصاري والصالحين ومساكن هنانو وأماكن أخرى في القسم الشرقي من مدينة حلب.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.