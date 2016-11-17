وزارة الدفاع الروسية: مقتل العشرات من مسلحي “النصرة” في غارات على إدلب

موسكو- د ب أ – أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، مقتل أكثر من 30 مسلحاً من جبهة النصرة في غارات شنتها مقاتلاتها على إدلب بشمال غربي سوريا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف القول إن قنوات استخباراتية أكدت مقتل أكثر من 30 مسلحاً، بينهم ما لا يقل عن ثلاثة قيادات ميدانية.

ويأتي ذلك في إطار عملية عسكرية كبيرة أعلنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في وقت سابق، تستهدف مسلحي “جبهة النصرة” و”الدولة الاسلامية” في محافظتي إدلب وحماة.

وقد بدأت المقاتلات الثلاثاء تنفيذ غارات على مواقع المسلحين في إدلب وحماة انطلاقاً من حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” المتواجدة في مياه البحر المتوسط.