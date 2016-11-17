قيادي شيعي عراقي: قوات الحشد الشعبي تطبق السيطرة على مطار تلعفر

بغداد - د ب أ – قال كريم النوري القيادي في منظمة بدر الشيعية، أحد تشكيلات الحشد الشعبي العراقية الخميس، إن قوات الحشد أطبقت السيطرة على مطار تلعفر ، وتعتزم التوجه لقطع طريق امدادات الدولة الاسلامية من منطقة الرقة السورية .

وأضاف النوري ، الذي يتواجد حالياً مع القوات المرابطة حول مطار تلعفر، إن “قوات الحشد الشعبي تقوم حالياً بعملية فرض السيطرة الكاملة على مطار تلعفر بعد أن دخلت الى المطار الليلة الماضية وتنظيفه من العبوات الناسفة والالغام والأرضية وتدمير الانفاق الأرضية للتنظيم “.

وقال” معركة مطار تلعفر تعد سفراً خالداً في مسيرة الحشد الشعبي الذي استطاع أن يسطر ملاحم بطولية ضد تنظيم داعش الذي قاتل بشراسة لكن المحصلة النهائية كانت هزيمته وترك اشلاء قتلاه في ساحة المعركة “.

وذكر النوري ” أن الوجه المقبلة لقوات الحشد إما باتجاه قطع طريق امدادات داعش من منطقة الرقة السورية أو إلى مركز قضاء تلعفر ، وهذا قرار تتخذه القيادة العسكرية ، ونحن ملتزمون بتنفيذ أي قرار أو خيار للقائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بمحور تلعفر”.

وأوضح” بعد معركة المطار علينا أن نفتخر ببسالة وشجاعة مقاتلي الحشد الشعبي لأن المعركة كان مصيرية وبطولية “.