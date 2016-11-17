الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو ايران الى احترام الاتفاق النووي الموقع في 2015

فيينا – أ ف ب – دعا الامين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو طهران الخميس، الى الاحترام الدقيق للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى الكبرى، بعد رصد فائض في مخزون الماء الثقيل الايراني.

وقال امانو لدى افتتاح اجتماع لحكام الوكالة الاممية في فيينا، “من المهم تجنب اوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق”.

وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الاسبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى.

لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالى 100 كيلو عن السقف المحدد للجمهورية الاسلامية بـ130 طناً في مخزون الماء الثقيل. وقد تعهدت طهران بنقل خمسة اطنان منه الى الخارج.

وهذا الخرق، وهو الثاني من هذا النوع منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق في كانون الثاني/يناير، كشف عنه قبل اقل من ثلاثة اشهر على تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، والذي وجه خلال حملته الانتخابية انتقادات حادة الى الاتفاق النووي، مؤكداً انه “سيمزقه”.

لكن الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما، احد ابرز صانعي هذا الاتفاق، شكك الثلاثاء في ان يتمكن خلفه من إسقاط “اتفاق عظيم… يمنع ايران من حيازة سلاح نووي”.

واعتبرت السلطات الايرانية ايضاً ان ترامب لا يمكن ان يتراجع عن الاتفاق، لأن الامم المتحدة “صدقت” عليه.

وينص الاتفاق الذي ابرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا، على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على ايران في مقابل الاشراف الدقيق على برنامجها النووي.