موجيريني تأسف لانسحاب روسيا من المحكمة الجنائية الدولية

بروكسل – رويترز – قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، إنها تأسف لقرار روسيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية مضيفة أن الاتحاد سيواصل دعم المحكمة.

وقالت في بيان الخميس “نأسف لقرار روسيا الاتحادية” وأضافت “لا يزال الاتحاد الأوروبي داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية وهو ملتزم بالتعاون الكامل في منع الجرائم الخطيرة التي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة.”

ووقع بوتين أمراً تنفيذياً الأربعاء يسحب توقيع روسيا من معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يزيد الضغط عليها خاصة وأن بعض الدول الأفريقية انسحبت منها بالفعل.