مسؤول بقوات البنيان المرصوص: نحتجز أسري من تنظيم الدولة

سرت- د ب ا- قال العميد محمد الغصري، الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، إن عددًا من أسرى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” محتجزون بأحد سجون مصراتة للتحقيق معهم، ومعرفة كيفية تسليحهم ومن تعاون معهم ومولهم.

وقال الغصري في تصريحات لموقع “بوابة الوسط” الاخباري الليبي إن أعدادًا كبيرة من قتلى داعش بثلاجات حفظ الجثث مرقمة وموثقة، وستظهر هذه الحقائق جميعها أمام الإعلام قبيل إعلان تحرير سرت بقليل.

ورد الغصري على من قال إن قوات “البنيان المرصوص” دمرت سرت ووصفهم بـ”الجاهلين”، وإنهم خلال مداخلاتهم عبر إحدى القنوات الليبية لم يترحموا على أرواح “شهداء البنيان المرصوص، الذين قدموا أكثر من 670 شهيدًا وقرابة ثلاثة آلاف جريح خلال ستة أشهر من الخامس من ايار/ مايو الماضي”.

واوضح أن قوات البنيان المرصوص استطاعت هزيمة تنظيم داعش من أبوقرين وحتى سرت وضواحيها، وستتم ملاحقة الخلايا النائمة والفلول الهاربة من سرت ومن تعاون معهم.

من جهة اخرى، أكد مصدر طبي بمستشفى مصراتة المركزي أن قسم الطوارئ استقبل ثلاثة قتلى وثلاثين جريحًا من قوات البنيان المرصوص، خلال الاشتباكات أمس الأربعاء بمحور الجيزة البحرية بسرت.

وأوضح مصدر لـ”بوابة الوسط” الخميس أن الإصابات كانت معظمها بسيطة ومتفاوتة الخطورة.

يذكر ان قوات البنيان المرصوص تشن منذ ايار / مايو الماضي عملية عسكرية لتطهير مدينة سرت من تنظيم داعش الذي يسيطر علي المدينة منذ منتصف عام 2014.