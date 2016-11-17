25 قتيلا مدنيا على الأقل في قصف للنظام السوري على احياء حلب الشرقية

بيروت- أ ف ب- قتل 25 مدنيا على الاقل الخميس في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام السوري على الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “ارتفعت حصيلة القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام على الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب إلى 25 مدنيا على الاقل”.

وكان المرصد افاد في وقت سابق عن مقتل 11 مدنيا، مشيرا إلى سقوط عشرات الجرحى.

واستهدف القصف بالطائرات الحربية والمروحية والقذائف أحياء عدة بينها المعادي والانصاري والصالحين ومساكن هنانو وبستان الباشا والفردوس.

وافاد مراسل فرانس برس في الاحياء الشرقية ان القصف هدأ ليلا لكن الغارات تجددت عند الساعة العاشرة صباحا، مشيرا الى ان القصف يتخلله غارات وبراميل متفجرة وراجمات صواريخ.

وقال إن احدى الغارات استهدفت مركزا للدفاع المدني في حي باب النيرب، من دون وقوع اصابات.

واستأنفت قوات النظام الثلاثاء بعد توقف لنحو شهر قصفها الجوي للاحياء الشرقية في مدينة حلب، تزامنا مع اعلان روسيا حملة واسعة النطاق في محافظتي إدلب وحمص (وسط).

ووثق المرصد مقتل حوالى 65 مدنيا في الاحياء الشرقية منذ استئناف قوات النظام قصفها الجوي والمدفعي.