فالس: مارين لوبن يمكن أن تفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

برلين- أ ف ب- اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال منتدى اقتصادي الخميس في برلين ان مرشحة الجبهة الوطنية للانتخابات الرئاسية الفرنسية في ايار/ مايو 2017 مارين لوبن يمكن ان تفوز بالسباق.

وردا على سؤال حول احتمال فوز لوبن بعدما حقق دونالد ترامب مفاجأة كبرى بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية قال فالس “هذا ممكن”.

واضاف خلال هذا المنتدى “كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن المرشحة لوبن ستصل إلى الدورة الثانية، وهذا يعني ان توازن الحياة السياسية الفرنسية سيتغير بالكامل” منبها من “الخطر الذي يشكله اليمين المتطرف” في وقت تتركز فيه الانظار في فرنسا على الانتخابات التمهيدية.

وتابع فالس “بالتاكيد، انا لا اخلط الامور. لقد كان ترامب مرشح حزب كبير، الحزب الجمهوري الذي كان يهيمن اساسا على الكونغرس والعديد من الولايات. لكن بالتاكيد خطابه ومقترحاته تثير القلق”.

وسبق ان وصلت الجبهة الوطنية الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2002 حين اقصى جان ماري لوبن والد المرشحة الحالية، رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان مثيرا مفاجأة كبرى، قبل ان يهزمه بفارق كبير جاك شيراك.

وامام تصاعد موجات “الشعبوية”، دافع مانويل فالس عن “عولمة في خدمة الشعوب”.