مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر يعلن استقالته

واشنطن- أ ف ب- اعلن مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر انه قدم استقالته أمام الكونغرس الاربعاء مع اقترابه من نهاية ولايته على رأس 17 وكالة استخبارات في البلاد.

وقال أمام مجلس النواب الأمريكي “لقد قدمت رسالة استقالتي مساء أمس″.

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أوضح كلابر بانه لن يكون مستعدا للبقاء في منصبه بعد تولي ترامب الرئاسة رسميا في 20 كانون الثاني/ يناير.

وقال اللفتانت جنرال المتقاعد من سلاح الجو (75 عاما) امام اللجنة الدائمة حول الاستخبارات في مجلس النواب “امامي 64 يوما واعتقد انني ساواجه اوقاتا صعبة مع زوجتي لكل يوم بعد ذلك”.