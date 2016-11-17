وزير الدفاع: تركيا فصلت 20 ألف من الجيش منذ محاولة الانقلاب

إسطنبول- د ب أ- أعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشق، الخميس، أن البلاد فصلت أكثر من عشرين ألف شخص من الجيش منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت في تموز/ يوليو.

ويشمل هذا الرقم 16 ألف و423 طالبا في الأكاديميات العسكرية بينما تم فصل 3665 فردا عسكريا. إلى جانب أن هناك ألفين و855 فردا عسكريا قيد الاستجواب.

وتلقي تركيا مسؤولية هذا الانقلاب الفاشل الذي قام به فصيل داخل الجيش على فتح الله غولن وهو واعظ يعيش في الولايات المتحدة وكان يوما متحالفا مع الحكومة.

وفصلت تركيا عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين واعتقلت أكثر من 35 ألف شخص منذ الانقلاب.