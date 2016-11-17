الممثل الأمريكي فين ديزل: وقعتُ في غرام المغرب وأهله

الرباط ـ سُحر الممثل والمخرج الأميركي فين ديزل كلياً بالمغرب، بسبب كرم سكان الجنوب في الضيافة، الذي لاحظه في حزيران/ يونيو 2015، أثناء تصويره فيلم Billy lynn’s long halftime walk في المملكة المغربية.

“هل شاهدتم شريط الفيديو الذي نشرتُه على الفيس بوك خلال فترة تصويري الفيلم في المغرب؟ لقد أغرمت بهذا، فقد كانت تجربة رائعة”، هكذا حكى الممثل العالمي خلال حوارٍ أجراه على قناة”ام بي سي 2″.

وأضاف “لم أرَ يوماً فقراً كالذي رأيته في الصحراء، تجولت هناك وحيداً… ودخلت إلى بيت لا يملك سكانُّه الكثير، وثلاجتهم كانت مصنوعة من جلد الماعز. ولكن بالرغم من هذا كانوا في قمة الكرم معي، وأصروا على أن يقدموا لي الشاي وكل ما كان متوفراً لديهم، لقد كانت تجربةً جميلةً جداً”.

أصبح الممثل مشهوراً أثناء إقامته في المغرب، من خلال ملحمة أفلام السرعة والغضب fast and furious.

كما أنه شارك العديد من الصور مع عشرات الملايين من متابعيه على الفيسبوك والإنستغرام. كمثل هذه الصورة التي التُقطت له وهو يأخذ استراحة شاي خلال تصوير الفيلم.

الفيلم الأخير لديزل Billy lynn’s long halftime walk هو دراما من صنع المخرج أنج لي، وتركز قصته على بيلي الجندي الشاب ذي الـ19 عاماً، والذي يعيش معركة رهيبة في العراق، فيما يتوقع صدوره في صالات السينما في تشرين الثاني/ نوفمبر.