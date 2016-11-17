عادل كرم يسخرميريام كلينك بعد تصويرها “عاهرات” في ألمانيا

بيروت ـ سخر الممثل الكوميدي اللبناني عادل كرم خلال برنامجه “هيدا حكي”، من عارضة الأزياء ميريام كلينك إثر زيارتها الأخيرة إلى ألمانيا وإحيائها عدّة حفلات.

وسخر كرم من قيام كلينك بتصوير بعض النساء اللاتي يعملن في الدعارة.

لكن العارضة اللبنانية ردّت على سخرية عادل كرم منها وقالت: “كول…”، ثم تابعت ونشرت صورة لها تحمل أحد الدروع التي نالتها وكتبت: “مش بس غنّيت للجالية العربية، كمان تكرّمت من شركة tiga في المانيا التي تعاونت مع نجوى كرم، ملحم بركات، وائل جسار… فـ كول… مرة ثانية”.