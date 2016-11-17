ظهور مفاجئ لعلاء مبارك في عزاء محمود عبد العزيز

القاهرة ـ توافد نجوم الفن على عزاء النجم الكبير محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

العزاء أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهو نفس المسجد الذي شهد تشييع جنازة الراحل والصلاة عليه.

تلقى نجليه محمد وكريم العزاء، فيما وقفت زوجته الإعلامية بوسي شلبي لتلقي العزاء في المكان المخصص للسيدات.

كان على رأس الحضور النجم الكبير محمد منير، ومحمد صبحي، وإلهام شاهين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي وحمدي الوزير، وتامر عبد المنعم، وتامر هجرس.

كما حضر العزاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وحضر من السياسيين أيضا الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وجمع غفير من نجوم المجتمع.