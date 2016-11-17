أردني يطعن شقيقته 6 مرّات بعدما غابت عن المنزل عدّة أيام

عمان ـ أصيبت فتاة أردنية تبلغ من العمر 23 عاماً، بجراح بالغة الخطورة، بعدما أقدم شقيقها البالغ 21 عاماً على توجيه 6 طعنات لها؛ بسبب تغيبها عن المنزل لعدة أيّام.

وقال مصدر أمنيّ أردنيّ إن عائلة الفتاة تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبها عن المنزل منذ أيام، وبعد أن تم العثور عليها جرى تسليمها إلى ذويها قبل أن يقدم شقيقها على طعنها الخميس، حيث تم إسعاف الفتاة إلى مستشفى التوتنجي في عمان، وجرى إدخالها على الفور إلى قسم العناية الحثيثة، بحسب “الغد”.

بدورها، ضبطت الأجهزة الأمنية الشاب وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.