عصفور يشبه ترامب يكسب شهرة واسعة في الصين

لندن ـ اكتسبت صور الطائر المعروف باسم الطائر الأحمر الصغير، شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية الصينية بسبب قلنسوته التي تشبه تماماً تصفيفة ترامب الشقراء، بعد قيام صحفي محلي من مدينة هانجزو الشرقية بالإشارة إلى الطائر الموجود بحديقة سفاري هانجزو.

أثار الشبه بين الاثنين موجة من الضحك بين مستخدمي الإنترنت الصينيين كما صرحت صحيفة “شنغهاي يست”.

من جهته أكد ناظر الحديقة، وشهرته جاو، أن الانتخابات الأميركية قد رفعت من شهرة الطائر، قائلاً: “في البداية لم ألاحظ التشابه بين الاثنين، حيث إني لم أنتبه لتصفيفة الطائر، ولكن بعد ترشح ترامب للرئاسة بدأت أرى صوراً كثيرة له، وأعتقد أنه يشبه الطائر بشدة”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.