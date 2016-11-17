اليسار يستفز ملك اسبانيا خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة

مدريد ـ د ب أ ـ تسبب ائتلاف اليسار في البرلمان الألماني في استفزاز الملك فيليب السادس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الخميس في مدريد بعدة وسائل مختلفة متسببا في فضيحة سياسية.

فقد قام أحد أعضاء الائتلاف المشكل من حزب بوديموس الراديكالي واليسار الاشتراكي، والذي يعد ثالث أكبر قوة في البرلمان الإسباني، برفع راية “الجمهورية الثالثة” التي تنادي بعض قوى اليسار بها عاليا خلال إلقاء الملك / 48 عام/ لكلمته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وامتنع أعضاء الائتلاف المسمى “يونيدوس بوديموس″ الأحد والسبعون عن التصفيق للملك بعد انتهائه من خطبته بصورة ملفتة.

وامتنعوا أيضا عن الوقوف خلال عزف النشيد الوطني الإسباني بما يخالف الذوق العام.

انضم إلى هذا الاحتجاج أيضا عدد من ممثلي الأحزاب الإقليمية، حيث ارتدى عدد من النواب أمام أعين الملكة ليتيزيا وابنتيها ليونور/ 11 عاما/ وصوفيا / 9 أعوام/ قمصانا كتب عليها “أنا لم أنتخب ملكا”.