اوباما يأمل في ان يقف ترامب في وجه روسيا
Nov 17, 2016
برلين ـ أ ف ب ـ صرح الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس انه يأمل في ان يقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وجه روسيا في حال الضرورة والا يسعى الى تسويات باي ثمن مع موسكو.
وقال اوباما “آمل ان يكون لدى الرئيس المنتخب الارادة في الوقوف في وجه روسيا عندما لا تحترم قيمنا والمعايير الدولية”. وجاءت تصريحات اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي قال انها كانت “شريكة استثنائية” خلال رئاسته.
روسيا التي وبتعلة سوريا أمكن لها أخذ موقع في البحر الأبيض المتوسط. بعد سوريا أثناء الحرب على سوريا سوف تسترج شرق أوروبا.
أما عن ترامب فمشاريع سياسته الخارجية فهي تختزل في المقاولات وبالتالي لن يذعن لمستشاريه إلا حسب ما يتناسب ومصالحه الشخصية.