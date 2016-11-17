اوباما يأمل في ان يقف ترامب في وجه روسيا

برلين ـ أ ف ب ـ صرح الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس انه يأمل في ان يقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وجه روسيا في حال الضرورة والا يسعى الى تسويات باي ثمن مع موسكو.

وقال اوباما “آمل ان يكون لدى الرئيس المنتخب الارادة في الوقوف في وجه روسيا عندما لا تحترم قيمنا والمعايير الدولية”. وجاءت تصريحات اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي قال انها كانت “شريكة استثنائية” خلال رئاسته.