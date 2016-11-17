موسكو تشن أول هجوم بمقاتلات من قواعد روسية وسورية وحاملة طائرات روسية على أهداف لمتشددين في سوريا

موسكو ـ وكالات ـ أعلنت موسكو أن قاذفات استراتيجية من القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت، الخميس ضربات بصواريخ مجنحة إلى مواقع تنظيم “الدولة” و”جبهة النصرة” في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه “تم إطلاق الصواريخ المجنحة من الجو فوق منطقة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وأقلعت الطائرات من أحد المطارات الواقعة على الأراضي الروسية ونفذت عمليتين للتزود بالوقود جوا وقطعت مسافة تبلغ 11 ألف كيلومتر”.

وأضاف البيان أنه تم إشراك مقاتلات من طراز “سو-33″ تابعة لحاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” وكذلك الطيران الحربي من قاعدة حميميم، مشيرا إلى أن مقاتلات من طراز “سو-30″ غطت سير العملية، فيما نفذت الطائرات من دون طيار مهام تسجيل نتائج الضربات.

وقال البيان إن الضربات استهدفت “مراكز القيادة التابعة للإرهابيين، ومستودعات الأسلحة والذخائر، وتجمعات المعدات العسكرية وكذلك المصانع الخاصة بإنتاج الأسلحة”، مشددا على أن “إحداثيات جميع الأهداف تم تدقيقها وتأكيدها عبر قنوات استطلاع عدة”.