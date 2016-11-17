 القبض على سائحة بريطانية بعد إبلاغها عن تعرّضها لاغتصاب جماعي في دبي





لندن- د ب أ- قالت منظمة غير ربحية مقرها بريطانيا اليوم الخميس، إن سائحة بريطانية تقدمت ببلاغ بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في دبي، اتهمت بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقالت جماعة “محتجز في دبي” إن المرأة، وهي في العشرينات من العمر، احتجزت عندما ذهبت إلى الشرطة وتم الإفراج عنها بكفالة، ولكن تم مصادرة جواز سفرها، وأنها قد تمثل امام المحكمة.

وقالت الجماعة إن العقوبات الخاصة بالاتهامات الموجهة إليها، تتراوح بين السجن والترحيل إلى الجلد والرجم حتى الموت.

وقالت رادا سترلينج، مديرة “محتجز في دبي” إن الإمارات لديها تاريخ طويل من معاقبة ضحايا الاغتصاب.. لقد شهدنا العديد من الحالات في الماضي حيث حدث هذا”.

وأضافت ستيرلينج: “إن الشرطة تخفق عادة في التمييز بين الجماع التوافقي والاغتصاب العنيف، حيث يذهب الضحايا إليهم وهم يتوقعون العدالة، وينتهي بهم المطاف إلى الملاحقة القضائية”.

ووردت تقارير متضاربة عما حدث للمهاجمين البريطانيين الاثنين المزعومين، وقالت”محتجز في دبي” إنه لم توجه إليهما اية اتهامات، وإنهما عادا إلى بريطانيا، في حين أذاعت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا يفيد بأنه تم مصادرة جوازي سفرهما، وانهما يحظيان بدعم من وزارة الخارجية البريطانية.

وقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تدعم المرأة البريطانية فيما يتعلق بهذه القضية، وانها على اتصال بعائلتها.