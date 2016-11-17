تساوي معدل الخصوبة بين اليهود والعرب في إسرائيل للمرة الأولى





القدس- أ ف ب- ذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي الخميس أن معدل الخصوبة أصبح متساويا لدى اليهود والعرب في اسرائيل للمرة الاولى في 2015.

وقال مكتب الاحصاءات في بيان ان هذا المعدل يبلغ “حوالى 3,13 أطفال” للمرأة، موضحاً أن معدل خصوبة النساء اليهوديات يرتفع بينما هذا المعدل يتراجع لدى النساء العربيات.

وفي العام 2000، كان هذا المعدل 4,3 أطفال للمرأة العربية و2,6 أطفال للمرأة اليهودية.

وبالنسبة للعرب، تشمل الأرقام عرب اسرائيل الذين يشكلون 17,5 بالمئة من السكان، وفلسطينيي القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.

وتتسم مسألة الخصوبة بحساسية كبيرة في اسرائيل، حيث تعمل السلطات على ابقاء غالبية السكان من اليهود.

والاسرائيليون المناصرون لإقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل يخشون ان يؤدي البديل لهذا الحل، اي دولة واحدة بقوميتين تضم الاسرائيليين والفلسطينيين، الى زوال الدولة اليهودية تحت الضغط السكاني للعرب.

ففي 2012 مثلا، صرح الرئيس الاسرائيلي الراحل شيمون بيريز “بدون اغلبية يهودية هناك فرصة ضئيلة بأن تظل دولة يهودية، يهودية”، محذرا من ضم الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ويقيم فيها 400 الف اسرائيلي وسط 2,6 مليون فلسطيني.