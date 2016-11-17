إطلاق سراح نجلي مبارك وعودة شفيق لمصر وإلغاء الحكم بإعدام مرسي
خالد الشامي
أصدرت محكمة مصرية قبل أيام قرارا يؤكد أن نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك (جمال وعلاء) بقيا زمنا كافيا، أي 3 سنوات في السجن، جراء الحكم بإدانتهما في قضية القصور الرئاسية.
ومن المعروف أن الحكم النهائي في تلك القضية يعني أن مبارك ونجليه قد أصبحوا للأبد مدانين بتهمة سرقة أموال الشعب، وإن كان حجم الأموال الموصوف هنا يقل كثيرا عن الأموال الطائلة التي حصلوا عليها أثناء فترة حكم مبارك. كما لا يمكن إنكار الأهمية السياسية للحكم الصادر في هذه القضية، الذي يمنعهم من العودة إلى العمل السياسي، وهذا الحكم يرد على محاولات البعض العمل على إعادة عائلة مبارك إلى السلطة، وللأسف نجد هذا البعض متغلغلا في البرلمان والقضاء والإعلام وغيرها، بدءا من رفضهم الاعتراف بثورة 25 يناير، وإن كانت معترفا بها في الدستور الحالي. ومعروف ما قاله النائب الشهير في برنامجه الذي استضاف فيه مبارك وأشاد به، وقال «25 يناير سبب الكارثة، ومصر تنهار».
ومن المؤسف أن النظام الحالي تجاهل مطلبا شعبيا حقيقيا لإجراء محاكمة سياسية بحجم الفساد الهائل والجرائم التي استمرت ثلاثين عاما في عهد مبارك. إضافة إلى أن نظام مبارك مازال قائما عمليا ونسبيا، ولن تتحقق مطالب الثورة إلا بتغيير هذا النظام، ورغم ذلك فإن مؤيدي مبارك يسعون إلى إطاحة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ولعل أحمد شفيق القائد العسكري ورئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك سيكون مرشحا منافسا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018.
إلا أن إمكانية فوز شفيق تتحدد بعوامل بينها، أن مؤيدي عودة عهد مبارك أقلية، كذلك فإن المؤسسة العسكرية لا تبدو حتى هذا اليوم مضطرة لإحداث تغيير رئاسي، بل انها ستعمل على تقنين أي دعم سياسي لشفيق كمرشح رئاسي سابق، في محاولة لتأكيد دعم شعبي رافض لإعادة عصر مبارك ورموزه للحكم. ولا يعني هذا ان البعض سيؤيد شفيق باعتبار انه يمثل بديلا مطلوبا لتحقيق حالة من التوافق الاجتماعي، كونه لم يكن طرفا في الاحداث التي أطاحت بحكم «الاخوان» في 2013، ورغم أن البعض يرى أن علاقته الجيدة مع دولة الامارات ربما تمنحه فرصة للفوز بالرئاسة، إلا أن هذا لا يبرر قبول الأغلبية به.
أما ماذا سيحصل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الامر يتوقف على الحالة المعيشية والاقتصادية، وهذا ما لا يمكن توقعه في هذه اللحظة، خاصة إمكانية حصول ثورة جديدة، ذات جذور شعبية، وليس مجموعات محدودة كما حصل في 11-11 الاسبوع الماضي.
إلغاء الحكم بإعدام مرسي
ألغت محكمة النقض المصرية الثلاثاء الماضي أحكام الاعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الاخوان بينهم، المرشد العام محمد بديع. ويمثل هذ القرار تأكيدا على مدى صدقية محكمة النقض وشجاعتها. وكانت محكمة جنايات مصرية قد أصدرت هذه الأحكام في يونيو 2015 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من السجون» التي واجه فيها مرسي وقيادات الجماعة اتهامات بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة. وصدر حكم وحيد بالإعدام في حق محمد مرسي، الى جانب أحكام عديدة بالسجن ضده. أما محمد بديع فصدرت ضده ثلاثة احكام بالإعدام في قضايا منفصلة، بينها الحكم الذي ألغي الثلاثاء الماضي. وكادت وسائل الإعلام المصرية أن تتجاهل الحكم الجديد من محكمة النقض، وكأنها اعتبرت إلغاء حكم بإعدام مرسي تشكيكا بحجم الاتهامات التي طالما وجهوها إليه. واكتفوا بأنه كان حصل على حكم نهائي بالسجن لعشرين عاما قبل شهور، وبالتالي لا توجد إمكانية للإفراج عنه قريبا، وإن قررت المحكمة إعادة محاكمته وليس إلغاء حكم الإعدام نهائيا. ولكنهم احتفلوا بعدم حصول اي مظاهرات حقيقية في 11-11 بما اعتبروه دليلا على ضعف الاخوان.
والواقع أننا امام حدثين يشيران إلى حالة من اليأس السياسي، إذ تغيب عنهما الحالة الشعبية، والواقع انها ليست معنية برغبة الدم ضد الاخوان التي تكررها يوميا بعض البرامج المحسوبة على عهد مبارك، أكثر من السيسي، وهي تسعى للحصول على إعدام شامل لكافة المعارضين للنظام سواء كانوا من الاخوان او غيرهم. وكانت تلك البرامج تشير خلال الأسابيع الماضية الى دعوة الناس الى توقع أحكام بإعدام قيادات الاخوان، وكأنها تضغط على قرار محكمة النقض. وفي المقابل فإن جماعة «الاخوان» ظهرت في 11-11 وردا على الحكم القضائي الايجابي لقياداتهم غير مؤهلة لتقديم رؤية سياسية يمكن ان تعمق أزمة النظام، وتدفعه في الوقت نفسه للاستماع إلى مطالبات إيجابية من اصوات وطنية صادقة للتوصل الى حل سياسي.. ومن جهته فإن الرئيس المصري أظهر نوعا من الاستجابة للمطالبات بالتصالح مع الاخوان اثناء الاجتماع الاخير في شرم الشيخ، لكنه اشترط موافقة شعبية. مع ان المفترض ان يكون القرار سياسيا أولا. ولهذا السبب فإن الفشل السياسي الشامل يبقى العنوان البارز والحاكم الحقيقي للوضع في مصر حتى إشعار آخر.
كاتب مصري من «أسرة «القدس العربي»
خالد الشامي
فشل 1111 لا علاقة للإخوان به لا من قريب ولا من بعيد فمعظم قيادييهم إما بالمعتقل أو بالمهجر
فشل 1111 يتحمله الشعب وحده حيث رفض الحرية وبإصرار غريب
ولا حول ولا قوة الا بالله
هو احنا مش حنخلص بقى من الحكاية السخيفة بتاعة الهروب من السجن ثم العودة لإقتحام السجن دى ! قضاء العسكر الشايخ البايخ الدايخ بيتهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الشرعى والوحيد بيتهمة بالهروب من السجن ثم إقتحام السجن !!!
طيب نقول القصة للمرة المليون يمكن توصل المرة د !
*اولاً ثبت من شهادة شقيقة اللواء البطران الذى قُتل على يد بلطجية الداخلية لرفضة فتح السجون ان من قام بفتح السجون هم بلطجية الداخلية
*ثانياً كل المساجين الجنائيين اعترفوا وأقروا ان من قام بفتح السجون هم بلطجية الداخلية وهدودا المساجين بالقتل ان لم يغادروا السجون.
*قامت كل إدارات السجون فى كل بلدان الربيع العربى بفتح السجون وإجبار المساجين على مغادرتها!
* قامت وزارة البلطجة والتشبيح ( الداخلية سابقاً) باختطاف الدكتور مرسى قبل ثورة 25 يناير بأيام واخفوة هو قيادات جماعة الأخوان المسلمين وشباب الحركات الثورية الأخرى فى سجون متفرقة وبدون اوراق ثبوتية ! يعنى لا توجد ورقة واحدة تثبت ان الدكتور مرسى كان فى السجن، وهذا ما اعترف بة وزير الداخلية المنقلب محمد ابراهيم.
*طيب اذا كان العالم كلة سمع الدكتور مرسى وهو يخاطب قناة الجزيرة من امام السجن وهو يقول نحن لم نفر، ويناشد اى من المسئولين ان يرشدة عما يتوجب علية ان يفعل بعد ان هددة ضباط السجن بالقتل ان لم يغادر السجن !
إذاً والحال كذلك، يعنى الرجل كان ومازال مُختطفاً، ولا تُوجد اوراق ثبوتية تثبت انة داخل السجن!
كيف إذاً بحق السماء يُحاكم من يفر من خاطفية بدلاً من محاكمة الخاطفين !
كيف بحق السماء يُحاكم الضيحة ويُترك الجلاد!
الكاتب يتحدث عن فوز الدكتور مرسى بالرئاسة على انة(حكم الأخوان)باعتبارة من جماعة الأخوان المسلمين طيب لية بتزعلوا لما بنقول على مغتصب السلطة الإنقلابى انة حكم عسكر؟!
اخيراً علشان نفهم مين اللى أغتصبوا السلطة ورجعوا من الشباك بعد ان طرهم الشعب من الباب..
اغتصب المخلوع الحرامى الحكم واختلس هو ومراتة وعيالة 125مليون جنية( دة بعد ان دمر العسكر معظم او كل الأوراق التى تدينة لان مايدنة يدينهم، والمخفى هنا حوالى 70 مليار دولار ) اخد 3 سنين سجن وقضاهم فى مستشفى 7 نجوم على حساب الشعب اللى هو سرقة!
اخرج فى مظاهرة ضد عصابة العسكر الحرامية تاخد اعدام ولو حظك كويس تاخد 25 سنة سجن!
تحيا البيادة !
تحية للأخ سمير الإسكندرانى
القاصى والدانى يعلم تفاهة التهم المضحكة الموجهة للرئيس الشرعى لتبرير وتثبيت حكم قائد الانقلاب العسكرى والذى
كان وقت فتح السجون عضوا فى المجلس العسكرى.. والذى إذا ثبت دخول ( أعضاء من حركة حماس ) كما يدعون لفتح السجون
فنفى هذه الحالة..فلا بد أن يكون هو أول من يتم محاكمته لأنه المسئول الأول عن حماية الحدود هو وجميع أعضاء المجلس العسكرى.
وعما ذكرته عن تبرئة الرئيس مرسى …فعلاوة عن مداخلته مع قناة الجزيرة عبر الهاتف وقتها… فقد رأينا جميعا الفيديو الشهير على.. اليوتوب… بعنوان :
” ويفضح الله المجرمين مداخلة تلفزيونية قلبت الدنيا فى مصر”
كان فى برنامج تليفزيونى حيث تم فضح قيادات الداخلية على لسان أحد ضباط الشرطة الشرفاء فى المؤامرة على فتح السجون وإخراج المساجين وكشف الخديعة إلى أدت لمقتل اللواء البطران مدير مصلحة السجون وقت ذلك رحمه الله .
تحية للكاتب المحترم
بين مهرجانات البراءة لمبارك ورجاله وسيل الإتهامات للرئيس مرسي والإخوان تقف العدالة المصرية في قفص الإتهام .
حين يصبح طالب مدرسة مجرما يستحق 17 سنة سجن لمجرد جروجه في مظاهرة ويبرأ كل ظباط الشرطة الذين عذبوا أو قتلوا الثوار فلا يحدثنا أحد عن العدل والعدالة في مصر السيسي .
وأما حكاية الإنتخابات الرئاسية وعودة شفيق فلا رأي للشعب إلا ما يقرره المجلس العسكري الحاكم .
وآخر فصول عسكرة الدولة هو إسناد إستيراد المواد الطبية للجيش .
دولة 30 يونيو التي تحكم الآن عمادها العسكر والشرطة والقضاء وعمودها الفقري فلول مبارك أما الباقي فرتوش لزوم الزينة .
حين كان المشير السيسي يؤدي التحية العسكرية لرئيسه المنتخب محمد مرسي هل كان يعلم أنه متخابر ومقتحم سجون أم لم يكن يعلم ؟؟؟ هذا هو السؤال الذي أتمنى سماع إجابته