﻿«الجبهة الشعبية» تحذر من طمس حقيقة الاغتيالات السياسية و«النهضة» تدعوها للتعقّل

تونس – «القدس العربي»: حذرت «الجبهة الشعبية» (أكبر تكتل يساري معارض) من طمس حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، معتبرة أن الحكم الصادر بتبرئة المتهمين باغتيال القيادي السابق في «نداء تونس» لطفي نقض «مؤشّر خطير في مسار كشف الحقائق في كلّ الجرائم التي طالت الشعب التونسي أثناء حكم الترويكا وما سبقها»، فيما دعتها «النهضة» إلى التخلي عن سياسة التشنج واللجوء إلى «التهدئة والتعقل والتفاعل مع حالة التطور التي تعيشها تونس».

واعتبرت الجبهة أن الحكم الأخير القاضي يعدم سماع الدعوى في حق المتهمين باغتيال نقض «مؤشّر خطير في مسار كشف الحقائق في كلّ الجرائم التي طالت الشعب التونسي أثناء حكم الترويكا وما سبقها، وحلقة من حلقات الاتّفاق على طمس الحقائق وتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي تسعى حركة النهضة إلى جعلها قاعدة تحكم الحياة العامة في تونس».

وأكدت في بيان أصدرته الأربعاء أن هذا الحكم «يثير تخوفاً كبيراً على المسار القضائي في قضية اغتيال الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وكل ملفات الإرهاب من خلال إخضاع هذه الملفات للاتّفاقات السياسيّة التي تحكم التحالف الحاكم».

ودعت «القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية إلى رصّ الصفوف والعمل معا من أجل كشف الحقائق في كلّ عمليات الاغتيال وملفات الإرهاب وفي قضية شهداء وجرحى الثورة والحيلولة دون عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سنوات 2012 و2013 من خلال عودة مليشيات روابط حماية الثورة والمتحالفين معها إلى خطاب التحريض والتكفير والتشفّي».

وقال النائب والقيادي في الجبهة الجيلاني الهمّامي لـ»القدس العربي»: «نحن نعتقد أن أخطر ما شهدته البلاد هو العمليات الإرهابية والاغتيال السياسي، والأخيرة وهي (كما هو الحال في جميع البلدان) تتطلب أحياناً وقتاً طويلاً للكشف عن الحقيقة حتى يأخذ القضاء مجراه ويقع استرداد حق الشهداء، ولكن الحكم الذي صدر في قضية لطفي نقض صادم وخاصة أن عملية الاعتداء والقتل موصوفة ولا تتطلب كثيراً من الحجج لإثباتها، فما بالك بقضايا الاغتيال التي ليست هناك إدانة مشخصة في أطراف محددة بأسمائهم وصفاتهم وكل المعطيات المتوفرة حولهم، فكيف سيكون الحكم بهذه القضايا؟ عموماً نحن نعتقد أن هذا الحكم مقدمة لتلاعبات أخرى أكبر وأخطر في علاقة بقضايا أكبر كاغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي». وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تعهد في مناسبات عدة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد ومحاسبة المتورطين فيها وخاصة فيما يتعلق بقضيتي بلعيد والبراهمي.

إلا أن لهمامي اعتبر أن «تعهد رئيس الدولة (بكشف حقيقة الاغتيالات) كان من باب الدعاية السياسية، فهو استغل حساسية هذا الملف في حملته الانتخابية لحشد الأصوات والأتباع، وتأكد بمرور الأيام أن هذا التعهد لا طائل من ورائه ولا نتيجة، وخاصة أن رئيس الجمهورية كان على بيّنة من كل التلاعبات في هذا الملف وفي المستوى القضائي، فقاضي التحقيق في مكتب 13 (في قضية اغتيال شكري بلعيد) قام بالتلاعب، ولسان الدفاع كشف عن تجاوزات عديدة (إجرائية وقضائية وإدارية) ولكن أحداً لم يحرك ساكناً، كما أن رئيس الجمهورية لم يستعمل صفته وسلطاته باعتباره رئيساً للدولة ومخولاً بجملة من الصلاحيات للتدخل من أجل أن يأخذ القضاء مجراه وتعود الأمور إلى نصابها مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات والاحتجاجات التي قدمها لسان الدفاع، وفي نهاية المطاف يمكن القول، مجدداً، إن رئيس الجمهورية تعهد في مناسبات عدة بكشف الحقيقة ولكن كان ذلك دوما على سبيل الدعاية السياسية لا أكثر ولا أقل».

وفي تعليقه على ما قاله الهمامي، أكد عضو مجلس شورى «النهضة» زبير الشهودي لـ»القدس العربي» أن رئاسة الجمهورية أصدرت بياناً تنأى بنفسها عن الأحكام القضائية لضمان استقلالية القضاء، مشيراً إلى أن «الجبهة الشعبية بصفة عامة هي حالة سياسية متشنجة في أكثر من موقف، لكنها تشكل قوة لها طريقتها في إدارة شأنها السياسي، ونحن ندعو جميع القوى السياسية، بما فيها الجبهة ، إلى التهدئة والتعقل والتفاعل مع حالة التطور التي تعيشها تونس، والالتفات لما يخدم مصلحة المواطن الذي قد يزداد رفضه للسياسيين، لذلك نحتاج إلى توازن أكثر في مواقفنا السياسية والالتفات لحالة المواطن والالتفات إلى الثورة من زاويتها الاقتصادية والاجتماعية لأنها سياسياً تجد بعض الصعوبات، ونحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للابتعاد عن التجاذبات والتضامن لحل القضايا العاجلة في بلادنا، وخاصة أن الأحداث متسارعة ومتجددة في البلاد والتونسيين منذ خمس سنوات يصبحون على شأن ويبيتون على شأن آخر».