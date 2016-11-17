﻿«النهضة التونسية»: لا أزمة مع «النداء» ولا علاقة لنا بروابط حماية الثورة

تونس – «القدس العربي»: نفت حركة «النهضة» التونسية وجود أية أزمة مع حزب «نداء تونس» (شريكها في الحكم)، كما أعلنت تبرؤها من «روابط حماية الثورة» التي أكدت أنه تم حلها عام 2014، وأكدت رفضها لعودة هذا التنظيم إلى النشـاط.

وأصدرت الحركة بيانا، الخميس، دعت فيه إلى احترام الحكم القضائي القاضي بـ»تبرئة» المتهمين في قضية القيادي السابق في «النداء» لطفي نقّض، مشيراً إلى أن «الحكم الصادر هو حكم قضائي ينبغي احترامه ولا مصلحة لبلادنا في التشكيك فيه فضلاً عن التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء وأن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي»، كما دعت إلى عدم توظيف القضة بما «يشوّش على القضايا الحقيقيّة لبلادنا ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي».

وأكدت أن موضوع القضية «لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة من الاحتقان»، مضيفة أن «إيقاف الدكتور سعيد الشبلي (أحمد المتهمين في القضية) ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا، والحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة السيد الباجي قائد السبسي للجمهورية، بدون تدخّل في القضاء في الحالتين، وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء». من جهة أخرى، جدّدت الحركة تأكيدها أن «لا علاقة مطلقاً لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، وتعّبر الحركة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد».

كما دعت إلى «تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الإنجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية».

وكان نواب حزب «نداء تونس» أصدروا بياناً عبروا فيه عن «صدمتهم» من الحكم الصادر في قضية نقض والذي قالوا إنه «استهزاء بدم الشهيد (نقض) وانحياز مفضوح للقتلة والمجرمين»، كما نددوا بعودة «روابط حماية الثورة»، وظهورها المفاجئ بخطابها الإقصائي والمتطرف إثر صدور القرار القضائي، ودعوا حركة «النهضة» إلى توضيح موقفها الرسمي من هذه المليشـيات ومواقف بعـض قياداتهـا «الداعمة لهـا».