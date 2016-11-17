﻿«روابط حماية الثورة» تعود إلى واجهة الأحداث في تونس

تونس – «القدس العربي»: عاد موضوع «روابط حماية الثورة» إلى واجهة الأحداث في تونس، رغم أن القضاء أسدل الستار على هذا الملف قبل أكثر من عامين، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية بيانات للتنديد بعودة هذه الروابط إلى النشاط محذراً من خطرها على المسار الديمقراطي في البلاد، فيما دعا آخرون إلى عدم محاولة الاستثمار السياسي في هذا الموضوع الذي حسمه القضاء بشكل كلي في وقت سابق.

وكانت «تبرئة» متهمين بمقتل القيادي السابق في حزب «نداء تونس» لطفي نقّض أثارت جدلاً كبيراً في البلاد، حيث أصدر نواب حزب «نداء تونس» بياناً عبروا فيه عن «صدمتهم» من الحكم الذي قالوا إنه «استهزاء بدم الشهيد (نقض) وانحياز مفضوح للقتلة والمجرمين»، كما نددوا بعودة «روابط حماية الثورة» المنحلّة قانونيا ً(والمتهمة بالتورط في مقتل نقض)، وظهورها المفاجئ بخطابها الإقصائي والمتطرف إثر صدور القرار القضائي، كما دعوا حركة «النهضة» إلى توضيح موقفها الرسمي من هذه المليشـيات ومواقف بعـض قياداتهـا «الداعم لهـا».

فيما عبر حزب «آفاق تونس» عن تضامنه التام مع عائلة نقض الذي قال إنه «ذهب ضحية عنف روابط حماية الثورة التي عادت فجأة للظهور في الصورة في تحدٍ صارخ للقانون ولمشاعر التونسيين».

ودعا الحزب كل القوى الديمقراطية المدنية لإدانة «هذه المجموعات المارقة عن القانون»، منبهاً إلى «خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف السياسي»، كما عبر عن تخوفه من توظيف الحكم القضائي في قضية مقتل نقض «لخلق أزمة سياسية يمكن ان تضع كل المسار الانتقالي على حافة الهاوية».

وأصدر حزب «المبادرة الدستورية» بياناً حذر فيه من عودة «روابط حماية الثورة المنحلة بموجب حكم قضائي إلى النشاط والاستفزاز من خلال خطاب متطرف إقصائي في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى مزيد من الاستقرار والأمن والمصالحة»، داعياً «القوى الحية في البلاد إلى مزيد من اليقظة والتضامن والحوار للخروج بموقف موحد ودائم من قوى الشر والفتنة والتطرف التي تتربص بوطننا العزيز».

في حين اعتبر عضو مجلس شورى «النهضة» زبير الشهودي في تصريح خاص لـ»القدس العربي» أن القضاء التونسي «قال كلمته فيما يتعلق بروابط حماية الثورة وهذا الموضوع منتهٍ (حكومياً وقضائياً) منذ حكومة مهدي جمعة ولم يعد موجوداً في الساحة».

وأضاف «وفي ما يتعلق بقضية لطفي نقض، فهذه القضية أخذت وقتاً طويلاً وأكثر من غيرها، فهي قائمة منذ أربع سنوات ومرت بأربع دوائر نيابة عمومية وقضائية، وهذا يعني أنها مرت ببحث مضنٍ من الناحية الجنائية والقضائية والقاضي ما نطق بحكم إلا بعدما كان لديه ملف واضح المعالم ودقيق المفاصل، ولا بد أن نثق بحكم القضاء ونسلم بذلك ومن ثم هناك إجراءات طعن جارية السير وإذا كان هناك أمر يحتاج إلى التدقيق والمراجعة فهناك طور قضائي آخر قد يعطي رأياً آخر أو قد يثبت الحكم، وما زال الأمر بيد القضاء».

وعن مواقف الأحزاب السياسية من هذه القضية عموماً، قال الشهودي «نحن نرى أن موقف نداء تونس يمكن فهمه، فثمة حالة احتقان في صفوف الندائيين، وتحتاج القيادة السياسية إلى درجة من التهدئة، على كل حال نتفهم موقفهم ولا نراه متشنجاً، لأنه وقعت تعبئة عامة قوية في هذا الموضوع، وهو يكاد يكون محور حملة انتخابية جديدة ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق سياسي في قيادة النداء فتحاول معالجة الأمر، وعلى كل حال في تونس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد هو الأهم حالياً وعلينا أن نسعى للتجاوز والتهدئة وانتظار الحكم النهائي للقضاء في هذا الأمر».

وأضاف «يجب تجاوز الحسابات السياسية في موضوع القضاء وما يصدر عنه، ونحن نحتاج إلى جهد أكبر في هذه المرحلة الانتقالية من أجل تأسيس قضاء عادل ومستقل ونزيه والتزام الحيادية وتجنب الخطاب السياسي (تجاه الأحكام القضائية)، وأعتقد أن حالة الاحتقان الأخيرة (حول قضية لطفي نقض) تأتي كنتيجة لحالة الاستيعاب البطيء لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس، ويجب أن نتفهم أيضاً أوضاع الأحزاب فهناك بعض الأحزاب تعيش أزمة داخلها، وأيضاً هناك دم (مقتل نقض) ومن الطبيعي أن يكون هناك حالة غضب، ولكن يجب أن نتجاوز ذلك ونلتفت لما هو أهم، والأهم هو أن لدينا وضعاً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً وعلينا معالجته».

فيما تحدث النائب والقيادي في «الجبهة الشعبية» الجيلاني الهمامي عن «العودة الصريحة والواضحة لرموز روابط حماية الثورة سواء أمام المحكمة (بد تبرئة المتهمين بمقتل نقض) أو في منطقة تطاوين ومناطق عدة في تونس، وهذا ما يعني أن ما اتخذته الحكومة من قرار حل هذا التنظيم وما تدّعيه من أنها سجلت خطوات متقدمة في التحكم بالأوضاع السياسية وفي جرائم العنف وقضايا الإرهاب، هو مجرد ادعاء لا يمت لواقع بصلة، لأن عودة روابط حماية الثورة وما نلاحظه مؤخراً من تواتر أخبار حول الكشف عن شبكات إرهاب ومخازن أسلحة، تؤكد مجدداً أن الوضع السياسي والأمني في تونس ما زال وضعاً هشاً ومهدداً بأحداث خطيرة في المستقبل».

وحول تبرئة المتهمين بمقتل نقض، قال الهامي لـ»القدس العربي»: «الحكم فاجأ الجميع بل يمكن القول إنه حكم صدمة لكل متتبعي الملف والوضع السياسي في تونس، وهو عبارة عن فضيحة تسجل في تاريخ القضاء التونسي، لأن في هذه القضية شبهة العنف والقتل العمد متأكدة بنسبة مئة بالمئة، وحتى التقرير الطبي الأول الذي لوحظ أن فيه تلاعباً تم نفيه باختبار طبي ثانٍ أكد أن العملية كانت عملية اعتداء وأن لطفي نقض قُتل تحت العنف، والآن يفاجئنا القضاء بهذا القرار الذي لا يمت بصلة لهذه القضية بتاتاً، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أن القضاء في تونس ما زال غير مستقل وأنه يعمل وفق التعليمات وتحت الضغط السياسي».

وعلّق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة على قضية «عودة روابط حماية الثورة» بقوله «لقد قمنا بتنقية المناخ السياسي من العنف سنة 2014 من خلال حل روابط حماية الثورة مصرين في ذلك على فرض علوية القانون و التصدي «لقانون القوة» ومن منطلق حرصنا على حفظ دور الدولة في حماية الافراد والمؤسسات والمسار الديمقراطي. واننا على قناعة بأن الدولة قادرة على التصدي لكل إمكانيات العودة إلى مربع العنف».