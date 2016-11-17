﻿أزمة كهرباء جديدة تعصف بغزة.. وسلطة الطاقة مستعدة لدفع تكاليف خط الربط الجديد

غزة – «القدس العربي»: من جديد دخل قطاع غزة في أزمة طاقة أخرى، بعد فصل الخطوط المصرية، وحدوث عطل في أحد مولدات شركة الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يضاعف عدد ساعات فصل التيار عن السكان، في الوقت الذي أبدت فيه سلطة الطاقة في غزة استعدادها لدفع تكلفة خط إسرائيلي جديد ينقل 100 ميغاواط إلى القطاع، للمساهمة في حل الأزمة.

وقال طارق لبد المسؤول الإعلامي في شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن إرباكا ستشهده مناطق القطاع في عملية توزيع الطاقة، نتيجة توقف أحد المولدات العاملة في شركة التوليد، بالإضافة إلى تعطل الخطوط المصرية التي تغذي جنوب القطاع. وأضاف أن الشركة أبلغت بتعطل مولد من أصل اثنين يعملان في شركة التوليد، حيث بقي مولد واحد يعمل. وأكد أن ذلك سيؤدي الى إرباك واضح على جدول التوزيع، موضحا أن خطوط الكهرباء المصرية التي أصلحت سيعاد فصلها أيضا لاستكمال إجراءات الصيانة.

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن فصل أحد المولدات عن العمل، يعود إلى وجود نقص في الوقود المستخدم لتشغيلها.

وبالأصل توجد في شركة التوليد أربعة مولدات كبيرة تعمل بالوقود الصناعي، ولا يعمل منها سوى اثنين فقط بسبب عدم توفر المال اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة، حيث يصل التيار في أحسن الأحوال للسكان ثماني ساعات، مقابل مثلها قطع، لكن في حال وجود أزمة كالتي يعايشها السكان حاليا، يكون وصول التيار في أحسن الأحوال لمدة ست ساعات، مقابل 12 ساعة قطع.

ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر في الحصول على التيار الكهربائي، وهي الخطوط الناقلة من الجانب الإسرائيلي وتمثل الكمية الأكبر، وما توفره شركة التوليد، والخطوط القادمة من مصر، وهي كمية قليلة جدا. ويحتاج القطاع الى ما مجموعه أكثر من 550 ميغاواط يوميا من الكهرباء، غير أن ما يصل في أفضل الأحوال حاليا 200 ميغاواط فقط.

وكثيرا ما عايش سكان قطاع غزة أزمات شديدة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وهو ما أربك العمل في الكثير من الورش والمصانع، وأثر كثيرا على عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.

كذلك يتأثر بشكل كبير المواطنون الذين يعتمدون على التيار في تدبير كل أمورهم المنزلية، بما في ذلك قاعات المرضى والمشافي والمراكز الصحية. وخلال الفترة الماضية قدمت العديد من الحلول من أجل إنهاء هذه الأزمة، بعضها يقوم على أساس تدشين محطة توليد بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مد خط غاز لمحطة التوليد الحالية لتوفير ثمن الوقود، وهي تحتاج الى تنفيذها وقتا طويلا، في حين يتوفر هناك حل آخر يقوم على أساس مد غزة بخط إسرائيلي جديد يسمى «خط 161 « بقوة 100 ميغاواط.

وفي هذا السياق، أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة استعدادها التام لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسؤولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع والتعاون الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكن من تحسين تحصيل الفاتورة.

وأعلنت سلطة الطاقة أن هذا المشروع يعتبر «أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء»، لافتة إلى أن ذلك التعهد الذي قدمته يأتي انطلاقاً من إدراكها لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها.

وذكرت أن من هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي التي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج الى 12 ميغاواط، وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاواط، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالى 31 ميغاواط ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.

وأشارت إلى أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالى الضعف في السنوات العشر الأخيرة، منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003 حيث يصل الاحتياج الآن إلى 550 ميغاواط.

وأكدت أن من أسباب أزمة الطاقة في غزة هو «فرض الضرائب الباهظة على وقود تشغيل محطة الكهرباء»، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى إنتاج الكهرباء بتكلفة تعادل ثلاثة أضعاف تكلفتها من المصادر الخارجية.

وكثيرا ما دخلت السلطات المشرفة على الطاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة في خلافات حول الجهة المسببة للمشكلة. وتدخلت لجنة من القوى والفصائل الفلسطينية في وقت سابق لحل الأزمة، وقدمت مقترحات غير أنها لم تنجح في حل المشكلة المتفاقمة حتى اللحظة.

وأكدت سلطة الطاقة في بيانها الذي أصدرته بخصوص حل الأزمة الحالية، على أن المصادر المتاحة حاليا من الكهرباء لا تغطي50 % من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال».