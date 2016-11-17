﻿تعادل نسبة الإنجاب بين اليهوديات والعربيات في إسرائيل للمرة الأولى

الناصرة ـ «القدس العربي»: في نيسان/ أبريل 2010 زار وفد من فلسطينيي الداخل ليبيا للمرة الأولى وخلال لقاء دعاهم رئيسها الراحل العقيد معمر القذافي أن «يشدوا الهمة» والزواج مثنى وثلاث ورباع، باعتبار أن النمو الديمغرافي للفلسطينيين سيحسم الصراع ويحول إسرائيل لدولة أبرتهايد بطريقها لتصبح دولة عربية. وقتها صفق كثيرون من أعضاء الوفد لسماع هذه الدعوة من القذافي لكن المرأة الوحيدة المشاركة به احتجت وقالت إن هذا ليس مقبولا عليها.

بالأمس بينت معطيات رسمية في إسرائيل أن فلسطينيي الداخل لم يستجيبوا لدعوة العقيد الراحل إذ كشفت عن تساوي نسبة الإخصاب بين النساء اليهوديات والفلسطينيات للمرة الأولى منذ 1948. ووصلت نسبة الإخصاب 3.13 مولود في الحد المتوسط، سنويا في إسرائيل للنساء اليهوديات والعربيات على حد سواء.

حتى نهاية سنوات الألفين، وصل الحد المتوسط للإنجاب المتوقع من المرأة العربية خلال سنوات حياتها، حوالى 4.3، مقابل حوالى 2.6 لدى المرأة اليهودية. لكن الفجوة تقلصت خلال العقد الأخير، وفي سنة 2015، أصبحت نسبة الإخصاب لدى النساء العربيات واليهوديات متشابهة. وتشير المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي صادف يوم الأحد الماضي وحسبها فقد بلغ عدد الأطفال في إسرائيل في نهاية 2015، 2.798 مليون طفل (حتى جيل 17 عاما)، من بينهم 1.996 مليون طفل يهودي (71.3% من نسبة الأطفال في الدولة)، و718 ألف طفل عربي (25.7 % من الأطفال في الدولة)، و84 ألف طفل تم تصنيفهم وفق قطاعات جماهيرية أخرى (%3) وهذا يشمل سكان القدس وهضبة الجولان المحتلتين والمعطيات الإسرائيلية الرسمية تأخذهما بالحسبان إذ أن نسبة فلسطينيي الداخل تبلغ اليوم 17% كما كانت عام 1949 ورغم تضاعف عددهم عشر مرات منذ النكبة بقيت نسبتهم السكانية على حالها نتيجة ازدياد أعداد اليهود بفعل الهجرة المستمرة إلى فلسطين من العالم.

كما يستدل من المعطيات ان حوالى 33 % من سكان إسرائيل هم من الأطفال دون سنة الـ 18. وتصل نسبة الأطفال العرب الى 41 % تقريبا من مجمل الجمهور العربي، مقابل حوالى 32% لدى الجمهور اليهودي، و23% لدى القطاعات الأخرى.

يشار الى أن رئيس تحرير محرر صحيفة «هآرتس» ألوف بن قد اعتبر في مقال رأي قبل شهر أن إسرائيل تشدد على يهوديتها وتمارس المزيد من التمييز العنصري نتيجة خوفها من التطور الكمي والكيفي للمواطنين العرب فيها في مختلف المجالات. وتكثف جهات إسرائيلية رسمية على رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استخدام فلسطينيي الداخل كفزاعة ديمغرافية وسياسية وتهويش اليهود على العرب مثلما فعل بيوم الانتخابات العامة وفي مرات أخرى وآخرها دفعه لقانون حظر الأذان.