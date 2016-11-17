﻿«الأونروا» توزع مساعدات غذائية على لاجئي غزة .. وتؤكد أن الحصار الإسرائيلي خلّف أثرا مدمرا

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن منظمة «الإغاثة الإسلامية ـ أمريكا» قدمت تبرعا جديدا، قيمته مليونا دولار، لتزويد الأسر الفقيرة بالسلع الغذائية. وذكرت أن الحصار الإسرائيلي المفروض على سكان القطاع، خلف «أثرا مدمرا» على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقالت في بيان لها إنه بفضل الدعم الكريم من «الإغاثة الإسلامية – أمريكا» بمبلغ مليوني دولار أمريكي، تمكنت من توزيع المساعدات الغذائية على 6,933 أسرة تضم أكثر من 38,000 فرد يعيشون في قطاع غزة.

وذكرت أن عملية توزيع المساعدات الغذائية الطارئة بدأت في شهر يوليو/ تموز الماضي، وستستمر حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضحت أن ذلك التبرع ساهم جزئيا في توفير المواد الغذائية الموزعة، لافتة إلى أنه من خلال المساعدات العينية، سوف تتمكن هذه العائلات من تلبية معظم الاحتياجات الغذائية الأساسية خلال العام.

وأشارت «الأونروا» أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عشر سنوات، خلف «أثرا مدمرا» على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمليوني مواطن يقطنون في القطاع.

وقالت المنظمة الدولية التي تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إنها قدمت لـ 70 في المئة من المسجلين كلاجئين فلسطينيين في عام 2000، مساعدات غذائية لحوالى 80,000 لاجئ في غزة، وأن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 930,000 لاجئ في هذا الوقت.

وأوضحت أن أكثر من930,000 لاجئ في غزة بحاجة المساعدة الغذائية في عام 2016، وأن حوالى 98,000 لاجئ منهم يعانون من «الفقر المدقع»، لافتة إلى أنه سيتم تقديم المساعدة لهم من خلال برامج التنمية البشرية الأساسية.

وقالت إن التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الأمن الغذائي بين اللاجئين الذين يعانون من انعدام «الأمن الغذائي» يعد أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لها، والرامية لتحقيق مستوى معيشي لائق للاجئي فلسطين.

وكان المفوض العام لـ»الأونروا» بيير كارينبول، أكد أن ما يعيشه سكان قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض منذ عشر سنوات، تسبب في أزمات عدة، وقال إنه ليس هنالك أحد في غزة بمنأى عن «الحرمان من الحقوق والكرامة». وأشار في كلمه له في الأمم المتحدة قبل عدة أيام إلى آثار الحصار الإسرائيلي المدمرة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، من خلال وجود 60 /65 % من الشباب عاطلين عن العمل.

وقال كارينبول «الوضع في غزة، من وجهة نظري، يتم التقليل من شأنه بشكل خطير».

وتسببت الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة والحصار في رفع مستويات البطالة في غزة إلى أكثر من % 43، بعد أن أغلقت غالبية المصانع أبوابها بسبب نقص المواد الخام.

ومع ارتفاع نسب الفقر، أصبح % 80 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير شئون حياتهم.

وتقول «الأونروا» إنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم».

وتؤكد أن الموازنة البرامجية لها والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.

ودعت في أوقات سابقة كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، حيث يتم تمويل برامج «الأونروا» الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.

و»الأونروا» تأسست في عام1949 كوكالة تابعة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية لحوالى خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدمات «الأونروا» على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وتواجه «الأونروا» احتجاجات واسعة من قبل اتحادات الموظفين، بعد اتهامها بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين، وعدم إعطاء الموظفين حقوقهم.