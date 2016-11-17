﻿الخلافات في صفوف المعارضة السورية المسلحة تؤدي إلى خسائر جغرافية وبشرية

حماة ـ «القدس العربي»: مع استمرار المعارك منذ أكثر من سنة في مدينة حلب وريفها وتقدم قوات المعارضة هناك، حاول تنظيم «جند الأقصى» المُنسحب أخيراً من تشكيل «جيش الفتح» بدء معركة بشكل فردي تستهدف تحرير الريف الشمالي لمدينة حماه وصولاً إليها، فانحازت إليه الكثير من الفصائل المتناثرة، وقاموا بتشكيل قوة حررت الكثير من المناطق التي تكثر فيها النقاط الأمنية للنظام السوري، منها «معردس، صوران، حلفايا، معان وطيبة الإمام»، وقاموا بكسر الطوق الأمني الأول عن مدينة حماه.

وتزامن ذلك مع ضبط سيارة على حواجز «أحرار الشام» تابعة لتنظيم «جند الأقصى» فيها عدد من المهاجرين، كانت تتجه شرقاً إلى مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم «الدولة»، الأمر الذي أشعل شرارة لبدء اقتتال شرس بين الفصيلين انتهى بالقضاء على «جند الأقصى» ودمجها ضمن «جبهة فتح الشام» وخسارة معظم المناطق التي سيطرت عليها المعارضة حديثاً في حلب وحماه.

يقول المقاتل في صفوف «جبهة فتح الشام» الملقب «أبو محمد الإدلبي»: إنه في ظل هذا الاقتتال ظهرت جماعات مجهولة الهوية قامات باستغلال الانفلات الأمني الحاصل، وتنفيذ عمليات خطف مدروس وقتل ممنهج لعدد من الأشخاص المحسوبين على احد الفصائل المؤثرة على الأرض، أو من المدنيين العزُل بهدف إرباك الساحة المحررة وتسعير نار الفتنة بين الفصائل.

وتابع الإدلبي قائلاً: إن الشرعيين المحسوبين على الفصائل انحصرت مهمتهم في الانحياز لمجموعاتهم، والدفاع عنها بدلاً من فض النزاع، والمطالبة بوقف النار بعد مقتل خيرة المقاتلين بين الطرفين.

بدوره، قال أبو حسين الحموي: هناك العديد من المقاتلين اعتزلوا هذا الاقتتال وآثروا البقاء في منازلهم والتزام الحياد عن هذا النزاع، الذي سموه بـ»الفتنة».

وأضاف «لقد عاينتُ مراحل الثورة منذ بدايتها وبجميع مراحلها من الحراك السلمي إلى تشكيل ألوية الجيش الحر والكتائب المناهضة للنظام إلى الوقت الحالي الذي تدخلت فيه روسيا وإيران بالملف السوري، فلم أجد يوماً أننا انسحبنا من معركةٍ أو خسرنا مناطق واسعة لضعفٍ منا أو لقلة في العدد والعدّة، بل كان السبب هو الخلافات الفصائلية المقيتة وطبيعة بعض الأمراء الأنانية الذين لم يكونوا يوماً على قدر المسؤولية والدراية بالسياسة العسكرية التي تتطلبها المعركة الحالية الحساسة من عمر الثورة السورية».