﻿مراسلة «روسيا اليوم» تسأل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أسماء المستشفيات التي قصفتها موسكو في سوريا فيجيب: لماذا لا تسألي الروس

واشنطن ـ «القدس العربي»: كررت الخارجية الأمريكية إدانتها لقصف الروس لـ5 مستشفيات سورية ووحدة صحية متنقلة على الأقل وان ذلك يعتبر خرقاً للقانون الدولي.

وأشار جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى انه على الرغم من إدعاءات الروس أنهم اوقفوا القصف في الشهر الماضي فإنهم لم يسمحوا للمواد الغذائية بالدخول إلى شرقي حلب، وأضاف «وترك سكان حلب يتضورون جوعاً بينما حاول الروس الحصول على المديح لإيقافهم القصف العشوائي لثلاثة أسابيع. لقد حاولنا باستمرار العمل للتخفيف من تصعيد وتيرة العنف في سورية خلال تواجدنا على طاولة المفاوضات في جنيف. ونطالب باستمرار بتزويد المدنيين المحاصرين بالمساعدات الإنسانية ولكن عوضاً عن الإستجابة لتحقيق هذا الهدف فإن روسيا انضمت إلى دعم نظام الأسد في حربه الوحشية ضد الشعب السوري، وان استئناف القصف الجوي الروسي لم يكن مفاجئاً بل مخيباً للآمال». وكرر ان الروس يقصفون المدنيين في حلب وادلب وأن الأمريكيين اثاروا هذا الموضوع مع الروس في جنيف.

واضاف كيربي أنه ليس لديه اي شك ان الذي أعاق ويعيق دخول المساعدات لحلب هما النظام السوري وروسيا. وعندما طلبت مراسلة قناة «روسيا اليوم» إعطاءها أسماء المستشفيات التي قصفت ومواقعها أجابها كيربي: «ولماذا لا تسألي وزارة الدفاع الروسية التي قصفت هذه المستشفيات بإعطائك اسماءها. وخاصة ان كل ما لدينا تقارير من منظمات انسانية ذات مصداقية حول قصف الروس لتلك المستشفيات».

وأكد كيربي عدم اتصال فريق الرئيس المنتخب ترامب بالخارجية الأمريكية وأن الخارجية لديها فريق جاهز لتقديم المعلومات والمساعدات. وأكد الناطق أنه لا يوجد اي تحديد لاتصالات ترامب بزعماء الدول وله الحق والحرية بالقيام بذلك.

وحول كيفية حصول حزب الله على المصفحات والدبابات الأمريكية التي عرضت في حمص؟

أجاب الناطق «اننا مازلنا نحقق في الأمر. وتقوم السفارة الأمريكية في بيروت بالإتصال مع قيادة الجيش اللبناني للتحقيق بالصور التي نشرت على الإنترنت لأسلحة حزب الله الأمريكية في سوريا، وقد قال الجيش اللبناني ان الدبابات ام 113 اس الأمريكية لم يكن مصدرها الجيش اللبناني وإنها قديمة جداً وصنعت منذ 40 إلى 50 عامًا وتتوافر في بلدان عدة في المنطقة، ومن الصعب تحديد مصدرها، ولكننا نعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والأجهزة الاستخباراتية لمعرفة المزيد حول مصادر تلك الدبابات لحزب الله».

ورفض ان يحدد الدول التي حصلت على هذه الدبابات الأمريكية، ولكن من المعروف أن بعض الدول التي حصلت على هذا النوع من الدبابات الأمريكية هي اسرائيل وايران في عهد الشاه والعراق حالياً.