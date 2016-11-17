﻿94 مدنياً ضحايا 48 ساعة من القصف الجوي على حلب… واشتباكات عنيفة بين «سوريا الديمقراطية» ومسلحي تنظيم «الدولة» في ريف الرقة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: بلغ عدد ضحايا القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية شمالي سوريا 94 مدنياً خلال 48 ساعة الماضية. وافاد المسؤول في الدفاع المدني نجيب الأنصاري لمراسل الأناضول بأن طائرات النظام والطائرات الروسية تقصف بشدة منذ يومين وبشكل متواصل أحياء حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن وقوع 94 قتيلاً و 150 جريحاً.

وأضاف الأنصاري أن القصف الذي تستخدم فيه القنابل العنقودية والفراغية والبراميل المتفجرة يتزامن مع نقص كبير في المشافي ومستلزماتها، كما يعيش الأهالي حالة إنسانية صعبة بسبب الحصار ويعانون من عدم توفر مادة الخبز الاساسية بسبب توقف الأفران في معظم أحياء المدينة.

جاء ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الخميس بأن اشتباكات عنيفة تتواصل بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وتنظيم «الدولة» من جهة أخرى في الريف الشمالي للرقة معقل التنظيم في سوريا.

وأوضح في بيان أن الاشتباكات تتركز في محيط منطقة تل السمن التي تبعد نحو 30 كلم شمال مدينة الرقة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية نفذتها الطائرات التابعة للتحالف الدولي واستهدفت أماكن في تل السمن ومناطق أخرى في ريف الرقة الشمالي وريف بلدة عين عيسى.

وتسعى قوات سورية الديمقراطية، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، إلى التقدم في إطار حملة «غضب الفرات» التي جرى إطلاقها في وقت سابق من الشهر الجاري تمهيدا لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشرقي والشمالي.

واستعاد تنظيم «الدولة» صباح امس الخميس بلدة قباسين في ريف حلب الشرقي بعد استهداف مواقع «الجيش السوري الحر» بالسيارات المفخخة .وقال قائد عسكري في «الجيش السوري الحر» إن «تنظيم الدولة استغل الجو الغائم والماطر فجر امس الخميس وشن هجوماً خاطفاً على البلدة مستخدماً سيارات مفخخة عدة واستطاع بعد معارك عنيفة مع الثوار الدخول إلى البلدة».

وأكد القائد العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن « أكثر من 20 عنصراً من مسلحي التنظيم قتلوا واصيب العشرات خلال الهجوم حيث شنت الطائرات الحربية التركية عدة غارات استهدفت مسلحي التنظيم وسياراتهم في المنطقة الممتدة بين بلدة قباسين ومدينة الراعي كما قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الحر مسلحي التنظيم على أطراف البلدة وخلال تقدمهم باتجاه البلدة».

وأضاف أن سيطرة تنظيم «الدولة» على البلدة ستكون محدودة لان خطوط إمدادهم أصبحت مكشوفة وأي تقدم له باتجاه البلدة سيكون مصيره التدمير ما يعني ان عناصر التنظيم أصبحوا محاصرين داخل البلدة .وكان «الجيش السوري الحر» سيطر على بلدة قباسين يوم الثلاثاء الماضي وأصبح على مشارف مدينة الباب آخر معاقل تنظيم «الدولة» في ريف حلب الشرقي .

ودخل محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم امس الخميس إلى مدينة المعضمية السورية بعد انجاز المصالحة وخروج المسلحين إلى محافظة ادلب منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي . يأتي ذلك بعد حوالي خمس سنوات من خروج مدينة المعضمية في ريف دمشق عن سيطرة النظام السوري.

وقال إبراهيم، في تصريح صحافي «نحن أتينا لنلبي طلباتكم والخدمات التي حرمتم منها خلال السنوات الماضية.. نحن هنا سنعمل معاً سوياً يداً بيد لنبني المعضمية وسوريا وما خـربـه الإرهاـب انتم الرجال أنتـم ستـكونون في صـفوف الجـيش العـربي السوري انـتم من يقـاوم الإرهـاب في سـوريا كـاملة».

وأضاف في كلمة له امام حشد من اهالي مدينة المعضمية تجمعوا في ساحة البلدية، «نحن هنا نطلب من جميع المناطق التي تعاني الان من الإرهاب طرد هؤلاء الإرهابيين خارج هذه المنطقة والعودة إلى الدولة لأن ليس لهم إلا الدولة و قد أتينا جولة إلى هنا لإعادة جميع الخدمات التي حرمتم منها».

من جانبه أكد مفتي دمشق وريفها محمد عدنان الأفيوني أن «السوريين اليوم أمام لحظة هامة من أيام المدينة العامرة مدينة المعضمية فهم أمام تنفيذ ما اتفقت عليه الدولة السورية مع أبناء المعضمية في المصالحة وأن ما يحصل اليوم هو إنجاز عظيم حيث سيرجع إلى مدينة المعضمية أمانها وضمانها واستقرار عيشها».

وخرجت مدينة المعضمية عن سيطرة النظام السورية منتصف عام 2012 وشهدت معارك عنيفة جداً خلال عامي 2013-2012 سقط خلالها مئات القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية ومسلحي المعارضة وتم التوصل في بداية عام 2014 إلى تسوية تم بموجبها وقف المعارك مقابل دخول المواد الغذائية والإنسانية وفي بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم التوصل إلى تسوية نهائية خرج بموجبها حـوالي 1500 مسلح مع عائلاتهم إلى محافظة ادلب كما قـام بقـية منـهم بتـسوية وضـعه والبقاء في مدينـتهم .

ويقدر عدد سكان مدينة المعضمية/ 5 كم غرب العاصمة دمشق / قبل عام 2011 حوالي 80 الف شخص، ويعيش حالياً في المدينة ما يقارب 35 الف شخص .