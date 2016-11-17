عنب
د. ابتهال الخطيب
استكمالا للأسئلة التي أثرتها في المقال السابق ودارت في رحاها، والتي كانت حول أسباب شخصنة أي نقد أو تساؤل حول الدين أو الوجود الإلهي عند المسلمين واستقبالهم للنقد أو التساؤل على أنه إهانة أو مساس شخصيان، أطرح سؤالي التالي في هذا المقال: لماذا يعتقد الإنسان المسلم العربي تحديدا أنه ودينه مصوب إليهما ومقصودان طوال الوقت؟ ما الذي يجعله يعتقد أنه مركز العالم المقصود بكل خططه وكمائنه؟ ما الذي يقنعه أن الدنيا من شرقها إلى غربها تضمر لدينه العداء وتحمل لكتابه ومقدساته الضغائن، وتهدف باتساعها وتنوع بشرها وتعدد لغاتهم وأديانهم ومناهجهم الحياتية وتوجهاتهم الأيديولوجية إلى ضرب معتقده والتآمر عليه لهدمه وإزاحته من خارطة الطريق البشرية؟ أي نرجسية هذه التي يعاني منها الإنسان العربي المسلم، أي جنون عظمة وأي جنون ارتياب؟
هي الظروف التي تصنع الإنسان بلا شك، هي مشاكله، مصاعبه، معاناته التي تشكل نفسيته وتقولب داخله الروحاني، هذا الداخل الذي تتوارثه الأجيال حملا ثقيلا لا يفتأ يثقل بازدياد بلة طينه. هو واقعنا السياسي الأليم، هي مصاعب حياتنا اليومية، هو اختفاء ملمح هوية حقيقية واضحة، هو الذوبان في أنظمة شمولية قمعية، هو الصمت المفروض علينا يقتلنا ببطء كل يوم، هو الخوف القابض على الروح من رجل السياسة، من رجل الدين، مما وصفوا لنا من عقاب إلهي دنيوي، من عقاب إلهي أخروي، من عذاب القبر، من صنوف البشاعات المستوعدة في النار.
إنه الشعور المستمر بعدم الأمان، هو مهانة المعرفة بأننا عالة على بقية العالم، نأكل ولا ننتج، نخرج ولا ننظف، هو استهلاكنا الدائم للكلام وإهمالنا المريع للفعل الذي أصبح كالبدلة الجديدة التي اهترأت من قلة الاستعمال، هو شعورنا الدائم بالنقص، شعورنا الدائم بالهزيمة، شعورنا الدائم بالجهل، هو الكره نحمله لمجتمعات تقدس حرية نتوقها ولا نستطيع الحصول عليها فنعايرهم بحموضتها، هو الغضب، هو الحزن، هو الخوف، هو الأعمار الضائعة، هو الشباب الذي يشيب قبل أوانه، هو لاجئو سوريا، قتلى اليمن، ضحايا ليبيا والعراق ولبنان، هو كل هذا وأكثر من هذا، أبعد كل ذلك نلوم الإنسان العربي المسلم على نرجسيته التي خلقها لنفسه ولم يعد يملك غيرها؟ أنعاتبه على اختراعه لألف حجة وألف سبب يعزي بها نفسه على ضياعه وهزائمه ويشير بأصابع الاتهام لغيره فيريح قلبه المكلوم وضميره المثلوم ولو إلى حين؟
نعم نلومه، فقد نفد مخزون الحجة وتبخر أثرها، وما عاد لها من إقناع أكثر من تلك الحجة لتلميذ خائب يلقي بكل إخفاقاته على كره معلمه له. نعلم والله، أنت انسان مكلوم مهزوم تعاني في الحياة، ولكن الحياة لا ترحم، والدنيا لا تتجاوب والتذمر المستمر، والناس ان تعاطفوا معك مرة وصدقوك عشر مرات، سينفضون من حولك في نهاية الأمر وقد تعبوا من شكواك وإلقائك بخيباتك على الآخرين. لا أحد يتقصدنا سوى نفوسنا الضعيفة، ولسنا في الواقع بهذه الأهمية وتلك الخطورة لكي يقبع ستة من السبعة مليار انسان متربصين بديننا، مفتشين في كتبنا، مجدين في التآمر علينا، مخططين لهزيمة عقيدتنا.
شيء من الواقعــــــية، شيء من التواضـــــع أيها السيدات والسادة، لننظر أسفل أقدامنا، لربما متآمرونا منا وفينا.
د. ابتهال الخطيب
نعم يا دكتورة نحن مستهدفين بديننا
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) البقرة
1- لقد إجتمع الشرق والغرب على فناء الخلافة الإسلامية بإسطمبول في شبه الجزيرة جاليبولي على مضيق الدردنيل عام 1915 !
2- حين خسر الحلفاء الحرب إتفقوا مع شخص إسمه مصطفى كمال أتاتورك للإسقاط الخلافة من الداخل
3- قسموا الأراضي العثمانية بين القوميين ومنهم العرب حتى لا يجتمع المسلمين مرة أخرى وزرعوا بينهم دولة للصهاينة بفلسطين
4- ساعدوا الحكام العرب الطغاة في إذلال شعوبهم – ولهذا هجر العلماء العرب ديارهم ليستفاد الغرب من علومهم وليسودنا الجهل
5- من قال أن الغرب علماني ؟ وماذا عن كنائسهم المنتشرة عندهم والتي تتكلف المليارات في ترميمها كل عام ؟ قال علماني قال !
ولا حول ولا قوة الا بالله
المشكلة ببساطة يا أستاذة هو أنه منذ مجيئ الإسلام, وبإمكان من لا يؤمن أن يسمي ذلك دين أن يسميه مجيئ الثورة الإسلامية, كان شيئاً طبيعياً أن تتخندق ضده القوى المسيحية واليهودية باعتباره يحرض أتباعهم على اتباع الإسلام. للأسف الشديد حدثت حروب ومعارك طاحنة عبر التاريخ ولم تتوقف حتى دحر الحروب الصليبية علي يد صلاح الدين الأيوبي. لكن بقيت الضغينة والحقد والتخطيط جاري في مراكز التحكم في الغرب ضدالمسلمين, وأنا أستغرب, ولا اظن أنك تجهلين الحركات الصهيوصليبية في أمريكا والغرب والضخة جداً والممولة بالمليارات وبمحطات تلفزيونية ووسائلك إعلام ضخمة وظيفتها زرع الأحقاد ضد المسلمين جملة وتفصيلا بمؤمنيهم وبملحديهم.
إن الجهل والتخلف والفساد والنفاق والإستبداد الذي تعاني منه الشعوب العربية والإسلامية والتي هي مسؤولة عنه أنظمة وشعوباً, هو شيء منفصل عن آلة إعلامية ضخمة ومخططات خبيثة في دهاليز المخابرات الغربية وبحقد ديني أعمى ضد المسلمين.
ياأستاذة قريباً وخلال بضع سنوات فقط سترين ماذا سيفعله السيد ترامب وفريقه ضد المسلمين. ربما البعض يقول هو يفعل ذلك بسبب إرهاب داعش وغيرهم, لكن هذا نفاق أو جهل بتاريخ الحقد والتخطيط الخبيث ضد المسلمين والذي هو قبل داعش ومنذ اليوم الأول الذي ظهر فيه الإسلام.
نحن في موقع الدفاع عن النفس يا أستاذة فأرجوك أن لا تخلطي بين تنابل السلطان المتدينين الجهلاء ذوي العقول المغلقة وبين العداء الذي يعمل بالليل والنهار للتمكن مننا.
نتمنى على الغرب أن يتصالح مع الملسمين ويقبل بوجود الإسلام جنباً إلى جنيب مع المسيحية واليهودية والبوذية وغيرها وحتى الإلحاد, لكن المشكلة لديهم هي أنه يجب أن يختفي الإسلام لأنه عدو مبين لهم حسب زعمهم, وهذا محض إفتراء لأن المسلمين بمعظمهم مسالمين ويتقبلون الآخر ويحترمون كل الأديان. لا يجوز أن يعاقب شعب كامل بسبب تشدد نسبة ضئيلة منبوذة ولها أمثال في المجتمعات الأخرى وفي كل الأديان.