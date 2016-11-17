﻿روني يعتذر عن صوره في حالة ثمالة!

لندن – الأناضول: اعتذر المهاجم الإنكليزي وين روني عما بدر منه خلال الأيام الماضية بالتقاط صور له وهو في حالة «سكر» تام. وأصدر روني بيانا قائلا إنه يعتذر عن الصور التي تم التقاطها له وهو ثمل من أحد المعجبين. وأضاف: «أتقدم بالاعتذار إلى مدرب المنتخب الإنكليزي ورئيس الاتحاد الكروي على تلك الصور التي لا تليق بي، كما أنني أتقدم بالاعتذار أيضا إلى كافة المشجعين الصغار الذين شاهدوا صوري وأنا في حالة سكر». ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية قبل يومين، صورا لقائد المنتخب وهو في حالة سكر تام عقب استبعاده من مباراة المنتخب أمام إسبانيا بداعي الإصابة.

روبرتو كارلوس: مارسيلو أفضل ظهير أيسر في العالم

مدريد – الأناضول: قال النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس إن مواطنه مارسيلو المحترف في ريال مدريد أفضل ظهير أيسر على مستوى العالم. وقال كارلوس: «مارسيلو من اللاعبين الذين يمتلكون ذكاء كبيرا على أعلى مستوى، ولديه إمكانات هائلة لدرجة أنه عندما يملك الكرة لا يستطيع أحد أن يخطفها منه، فهو أفضل مني أنا شخصيا». وأضاف: «مارسيلو بلا شك أحد نجوم ريال مدريد، وهو يصنع التاريخ مع ناديه، فهو قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وتابع: «لا أحد يختلف على الموهبة التي يتمتع بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهو بلا شك أفضل لاعبي العالم، والدليل على ذلك مستواه المتميز مع الريال».

ليفربول: لالانا يخضع لفحص طبي لتحديد حجم اصابته

لندن – د ب أ: أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الانكليزي، أن لاعبه آدم لالانا سيخضع لفحص لتحديد حجم الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب انكلترا. وسجل لالانا الهدف الأول للمنتخب خلال تعادله 2/2 مع نظيره الأسباني وديا الثلاثاء، لكنه خرج مصابا قبل نهاية الشوط الأول. ويجرى الطاقم الطبي لليفربول تقييما لإصابة لالانا حاليا، فيما قرر المدرب الألماني يورغن كلوب عدم استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه ساوثهامبتون غدا السبت، وقال: «لم يكن بمقدورنا عمل فحص له حتى الآن، ولذلك يتعين علينا الانتظار». وأضاف: «سنخضعه لفحص قريبا. والوقت المتبقي على موعد مباراة ساوثهامبتون يبدو قصيرا للغاية. أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة، ولكن ينبغي علينا الانتظار». وأحرز لالانا ثلاثة أهداف خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم.

سان جيرمان يواجه الافريقي ودياً في تونس

تونس – د ب أ: أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي عن خوض معسكره الشتوي في تونس هذا العام والذي يبدأ في كانون الثاني/ يناير 2017. وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن إدارة النادي الفرنسي قررت تنظيم المعسكر التدريبي الشتوي لهذا العام في تونس بدلا من قطر. وأوضحت الصحيفة أنه كان مقررا في البداية أن يتجه الفريق إلى الجزائر لكن تم العدول عن هذه الخطوة لأسباب مالية وأمنية. ويلتقي بطل فرنسا خلال معسكره بتونس النادي الافريقي يوم الرابع من كانون الثاني/ يناير. ومنذ 2013 أجرى سان جيرمان خمس معسكرات تدريب في افريقيا.

ايقاف رئيس مولودية بجاية الجزائري السابق لمدة عامين!

الجزائر – د ب أ: قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الجزائري، ايقاف زهير عطية الرئيس السابق لنادي مولودية بجاية وصيف بطل مسابقة كاس الكونفيدرالية الأفريقية لمدة عامين مع منعه من ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية اخلاله بالواجبات التي يفرضها منصب الرئيس. واوضحت اللجنة ان قرار الايقاف يسري مفعوله بداية من اليوم (أمس)، مشيرة إلى أن عطية اعترف بالوقائع التي نسبت اليه متحججا بالوضعية الصعبة التي يمر بها فريق مولودية بجاية. ورأت اللجنة ان عطية أخل بالالتزام والمسؤولية وبتصرف النادي المشارك في منافسة دولية وخارج أرضه. كما ألزمت نادي مولودية بجاية بتعويض الاتحاد الجزائري عن المصاريف التي تكفل بها بدلا منه. وكانت الشرطة بمدينة لومومباشي في الكونغو الديمقراطية حجزت عطية لمدة يومين بسبب عدم دفع مستحقات اقامة مولودية بجاية بالفندق الذي اقام فيه الفريق عندما واجه مضيفه تي بي مازيمبي يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعتين لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي، قبل ان يتولى مسؤولو مازيمبي دفع مبلغ الفاتورة، وهو ما مكن عطية من مغادرة الكونغو الديمقراطية والعودة الى الجزائر. وراسلت ادارة مازيمبي عطية من أجل دفع المبلغ المستحق عليه، لكنه لم يفعل، ما اضطرها لمخاطبة الاتحاد الجزائري الذي اضطر الى تعويض مازيمبي تجنبا للفضيحة. يشار إلى أن مجلس ادارة مولودية بجاية سحب قبل نحو اسبوعين الثقة من عطية واختار فريد حسيسان خليفة له.