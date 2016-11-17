﻿ديوكوفيتش يتفوق على غوفين ويثير جدلا كبيرا مع الحكم

لندن – رويترز: تفوق نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال على منافسه ديفيد غوفين 6-1 و6-2 ليواصل تألقه لكنه لم يكن سعيدا بسبب خلافه مع الحكم الرئيسي للمباراة.

ونال البلجيكي غوفين 179 ألف دولار بعدما شارك في هذه المباراة بعد إصابة الفرنسي جايل مونفيس مساء الأربعاء لينال حوالي 60 ألف دولار عن كل شوط فاز به في المباراة التي استغرقت 69 دقيقة. وحضر جمهور قليل لمشاهدة المباراة في ملعب «أو 2»، إذ لم تشهد سوى محاولات من ديوكوفيتش لبث الحيوية وتبادل وجهات النظر مع الحكم فرغس ميرفي الذي حذره من إضاعة الوقت. وحذر الحكم ديوكوفيتش، الذي تصدر المجموعة بالفعل عقب انتصاره على دومينيك تيم وميلوش راونيتش، لتجاوزه 25 ثانية المتاحة أثناء توجيه ضربة الإرسال بينما كانت النتيجة 3-1 لصالحه. وقال ديوكوفيتش بغضب للحكم أثناء تبادل الملعب مع منافسه قبل أن يتحول لمناقشة توم بارنز مدير البطولة «لا تفقه شيئا عن اللعبة.» وتشاجر ديوكوفيتش، الذي تراجع مستواه منذ فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو/ حزيران الماضي وفقد صدارة التصنيف العالمي أمام آندي موراي الأسبوع الماضي، مع أحد الصحفيين يوم الأحد الماضي. ولم يسمح ديوكوفيتش، الذي يمكنه استعادة صدارة التصنيف العالمي في حال فوزه بلقبه الخامس على التوالي في البطولة الختامية، للغضب أن يتملك منه وواصل تقدمه بكسر إرسال منافسه مجددا. ولم تسنح لغوفين المصنف 11 الفرصة للسيطرة على المباراة أمام منافس قوي رغم بعض اللمحات الإيجابية. وسيلتقي ديوكوفيتش مع صاحب المركز الثاني من مجموعة جون مكنرو في قبل النهائي وقد يكون موراي أو كي نيشيكوري أو ستانيسلاس فافرينكا. وسيتم حسم هذه المجموعة اليوم.

ويتقدم موراي وديوكوفيتش نحو مواجهتهما المرتقبة يوم الأحد والتي ستحدد نتيجة صراعهما طيلة العام على لقب الأفضل.

ويقدم اللاعبان البالغ عمر كل منهما 29 عاما الأداء ذاته حتى الآن مع فوز موراي بالمباراة الثانية ضد كي نيشيكوري. وربما يراهن القليل على عدم تواجههما في المباراة النهائية يوم الأحد. وقال موراي الذي ساعده الانتصار في 21 مباراة متتالية على تصدر التصنيف: «اعتقد بالنسبة للبطولة وجميع محبي التنس ربما تكون هذه هي الطريقة المثالية لنهاية العام.» وأضاف: «بالنسبة لي وبالتأكيد لنوفاك هدفنا هو الفوز بالبطولة.

بالنسبة له الفوز علي أو على لاعب آخر وأيضا لي بالفوز عليه أو على أي لاعب آخر هذا لا يتغير لنا كلاعبين.» وتابع: «لكن (المواجهة بيننا في النهائي) ستكون الطريقة الأكثر إثارة لإنهاء العام.» وإذا التقى ديوكوفيتش الفائز بالبطولة في أخر أربع سنوات مع موراي يوم الأحد فستكون المواجهة الأولى بينهما منذ فوز اللاعب الصربي ببطولة فرنسا المفتوحة في يونيو/ حزيران. وخاض اللاعب البريطاني جدولا مليئا بالمباريات في الخريف وفاز بأربعة ألقاب متتالية واستهلك طاقة كبيرة خلال ثلاث ساعات و20 دقيقة قبل أن يفوز على نيشيكوري 6-7 و6-4 و6-4 وهي أطول مباراة منذ استضافة لندن للبطولة في 2009. ونزل موراي إلى حمام من الثلج على الفور بعد المباراة وسيختبر قواه على التعافي عندما يواجه ستانسيلاس فافرينكا اليوم قبل المواجهة المحتملة في الدور قبل النهائي ضد الكندي راونيتش صاحب الإرسال القوي. وقال موراي: «ربما يتحدد الأمر على مباراة بيني وبين نوفاك. من يعلم ماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة. فقط من جانبي أركز على الفوز بكل مبارياتي.» وتابع: «وجعل الأمور أكثر صعوبة على نوفاك في سعيه لتجاوزي».