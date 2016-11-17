﻿هوكس وسبيرز يستغلان سقوط كافالييرز وكليبرز

لوس أنجليس – د ب أ: استغل فريق اتلانتا هوكس سقوط كليفلاند كافالييرز وقاسمه صدارة المجموعة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز اتلانتا على ضيفه ميلواكي بكس 107/100 في الوقت الذي سقط فيه كليفلاند على ملعب إنديانا بيسرز 103/93 مساء الأربعاء. ورفع هوكس رصيده إلى 20 نقطة ليقتسم الصدارة مع كليفلاند. وسجل بول ميلساب أعلى عدد من النقاط لفريق هوكس بإجمالي 21 نقطة فيما تكفل جيانيس انتيتوكونمبو بتسجيل 26 نقطة لميلواكي. وأحرز كيفن لوف 27 نقطة لفريق كافالييرز لكنها لم تكن كافية لإنقاذ الفريق من الهزيمة أمام بيسرز الذي سجل له بول جورج 21 نقطة. واهدر لوس أنجليس كليبرز نقطتين ثمينتين في صدارة المجموعة الغربية وسقط أمام ضيفه ممفيس غريزليس 107/111 ليلقى هزيمته الثانية هذا الموسم. ويملك كليبرز 22 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على سان انطونيو سبيرز الذي تغلب على مضيفه ساكرامنتو كينغز 110/105. وفي باقي المباريات فاز اورلاندو ماجيك على نيو اورلينز 82/89 وفيلادلفيا على واشنطن ويزاردز 109/102 وبوسطن سيلتكس على دالاس مافريكس 83/90. كما تغلب نيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 105/102 وغولدن ستيت واريورز على تورنتو رابترز 121/127 واوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 102/103 ودنفر نغتس على فينكس صنز 104/120.