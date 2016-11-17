﻿الدوري القطري: اليعقوبي يأمل في انطلاقة موفقة مع الوكرة في اختباره الاول

الدوحة – د ب أ: عبر التونسي قيس اليعقوبي مدرب الوكرة عن أمله في أن تكون انطلاقته موفقة مع فريقه الجديد مشددا في الوقت ذاته على صعوبة وأهمية المواجهة أمام السد في الأسبوع السابع لدوري نجوم قطر.

وقال اليعقوبي: صحيح انني جديد على نادي الوكرة، لكنني لست جديداً على قطر والدوحة، حيث سبق وعملت بها… المشكلة الكبيرة لي تكمن في التحضيرات و ضيق الوقت، ولذلك فالعمل سيتركز على المعنويات والجانب التكتيكي، خاصة أن الفريق يتذيل الترتيب، ومع مرور الأيام سنعمل على ايصال رسائلنا للاعبين والتي تهدف الى إيجاد فريق متماسك يحقق نتائج ايجابية. وعن انطباعه الأول عن الوكرة، قال: بداية يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن الفريق يتذيل الترتيب، لكنني لاحظت أن اللاعبين في حالة بدنية جيدة وبالتالي علينا العمل على الجانب التكتيكي والجانب المعنوي والمهم أن نبدأ في تحقيق الانتصارات بداية من مباراة السد… قد تكون الفروقات الفنية كبيرة بين الفريقين، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، وعلينا ان نخوض المباراة بقوة وبحماس كبير، والسد فريق بطولات وكؤوس وهو معروف بأنه يمثل الرياضة القطرية في المحافل الإقليمية والدولية وهو فريق يملك لاعبين بامكانات عالية جداً، لكن هذا لا يشفع لأي فريق ليفوز بمباراة قبل بدايتها وسنعول على روح لاعبينا والمهم لي أن عملية الانقاذ ستبدأ من المباراة المقبلة فاذا لم نكسبها فيجب ألا نخسرها». وعن غياب الفاعلية الهجومية للفريق وكيف سيعالجها، قال اليعقوبي: «الخيار الوحيد أمامي هو التعويل على اللاعبين الموجودين، وبصمة المدرب تظهر من خلال توظيف العناصر الموجودة واستخراج أفضل ما يمكن ونحن نعمل على ايجاد الحلول ومنها اعادة تمركز بعض اللاعبين، وما يقلقني ليس عدد الاهداف التي يسجلها الفريق ولكن الوضعية الدفاعية».