﻿الدوري السعودي: اتحاد جدة يواجه النصر في اختبار صعب للحفاظ على الصدارة

الرياض – د ب أ: يدخل نادي اتحاد جدة السعودي اختبارا جديدا للحفاظ على صدارة الدوري السعودي عندما يواجه ضيفه النصر الاحد المقبل في الجولة التاسعة.

وستكون المباراة مثيرة للغاية، خاصة أن كليهما يبحثان عن الفوز والحصول على نقاط المباراة، فالاتحاد يريد الحفاظ على الصدارة بينما يريد النصر الانقضاض على الصدارة وما يريده الفريقان لن يتحقق الا بتحقيق الفوز. ويحتل الاتحاد الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة أمام النصر الثالث. وسيسعى الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، كما انه سيدخل المباراة ولديه سجل تهديفي مميز، حيث أن خط هجومه هو الأقوى بالدوري حتى الآن بـ19 هدفا. وإذا كان الاتحاد يتسلح بأنه الأقوى هجوماً، فإن النصر يتسلح بدفاعه الأقوى في الدوري حيث أنه لم يتلق سوى ستة أهداف فقط. وسجل الاتحاد أهدافه في سبع مباريات، فيما لم يتمكن هجومه من التسجيل في مباراة واحدة أمام الشباب التي انتهت بفوز الأخير 1/صفر، ما يعني أن الاتحاد لا يخسر إذا سجل. وعلى الجانب الآخر، لم يستقبل النصر أهدافا في ثلاث مباريات من أصل ثمان خاضها حتى الآن، في حين يتشارك النصر مع الاتحاد في عدم الخسارة في أي مباراة يسجل فيها أهدافاً، حيث خسر مباراتين أمام الاتفاق والخليج وبنتيجة واحدة صفر/1. وحرص التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد على تدريب لاعبيه على بعض الجمل التكتيكية لتنفيذها خلال المباراة، وإعطاء لاعبيه بعض النصائح وطالبهم بضرورة التركيز في هذه المباراة واستغلال اي فرصة تتاح أمام المرمى حتى يتمكن من تحقيق الفوز. وحتى الآن لم يحسم الجهاز الفني مسألة مشاركة الثنائي معتز تمبكتي ومحمود عبدالمنعم كهربا وان كانت فرصة الاخير ضئيلة للغاية للحاق بالمباراة. على الجانب الأخر كثف زوران ماميتش مدرب النصر التدريبات الفنية والبدنية للاعبين لتجهيزهم لمباراة الاتحاد وحرص على خوض مباراة ودية اما الرائد لرفع لياقة اللاعبين. وحرص ماميتش على تدريب لاعبيه على تمرير الكرات العرضية من الجانبين والتسديد من خارج منطقة الجزاء ليصبح هو سلاح الفريق في مواجهة الاتحاد.

وسيأمل الهلال أن تنتهي تلك المباراة بالتعادل وأن يفوز على الرائد في اليوم ذاته، لينقض على الصدارة وينفرد بها خاصة وأنه يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة خلف الاتحاد. ويدخل الرائد المباراة بحثا ىعن إضافة ثلاث نقاط جديدة ليحسن من مركزه في الدوري حيث يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة. ويحل الأهلي، حامل اللقب، ضيفا ثقيلا على الباطن، ويسعى لتعويض ما فاته والدخول للمربع الذهبي للاستمرار في المحافظة على لقبه، حيث يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 16 نقطة. في المقابل يريد الباطن تحقيق نتيجة ايجابية ومواصلة أدائه الجيد الذي ظهر به هذا الموسم والذي جعله يحتل المركز التاسع بعد أن حقق تسع نقاط. وتفتتح مباريات الجولة اليوم حيث يلعب الفتح الرابع عشر الأخير برصيد ثلاث نقاط، مع القادسية الثالث عشر قبل الأخير بأربع نقاط. كما يستضيف التعاون الحادي عشر بثماني نقاط، الفيصلي العاشر بنفس عدد النقاط. وتستكمل الجولة غدا السبت، حيث يلتقي الخليج الثاني عشر بخمس نقاط، مع الإتفاق السادس برصيد 13 نقطة، كما يحل الوحدة الثامن بتسع نقاط، ضيفا على الشباب الرابع برصيد 17 نقطة.