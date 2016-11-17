﻿بوليفيا تطعن في قرار خصم نقاط منها!

سوكري – رويترز: قدمت بوليفيا طعنا ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصم نقاط من رصيدها في المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني في مباراتين.

ومنح الفيفا الفوز بنتيجة 3-صفر إلى بيرو وتشيلي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما شارك نلسون كابريرا المولود في باراغواي مع منتخب بوليفيا رغم عدم أهليته لذلك حسب اللوائح. وفازت بوليفيا 2-صفر على بيرو في لا باز في الأول من سبتمبر/ أيلول ثم تعادلت بعد خمسة أيام مع تشيلي سلبا في سانتياغو. وقال الاتحاد البوليفي في بيان: «الفيفا لم يحقق مطلقا أو تصرف من تلقاء نفسه لكن وفقا لطلب الأطراف التي طالبت بعقوبات.» وأضاف: «(الفيفا) أفادهم بنقاط وأهداف لم يحصلوا عليها في مباراة على أرض الملعب.» وحصلت تشيلي على نقطتين وبيرو على ثلاث نقاط بينما خسرت بوليفيا أربعا. وقال الاتحاد البوليفي إن قرار الفيفا «يؤثر أيضا على اتحادات لا علاقة لها بالأمر وهو ما يزيد ظلم القرار.» وساعدت النقطتان تشيلي على التقدم على الأرجنتين في التصفيات التي تضم عشرة منتخبات. وبعد انتهاء الجولة 12 من التصفيات تحتل تشيلي المركز الرابع وهو أحد المراكز الذي يؤهل مباشرة إلى النهائيات. وسيكون على الأرجنتين خوض جولة فاصلة ضد بطل تصفيات الاوقيانوسيا من أجل مكان في النهائيات في روسيا إذا حافظت على المركز الخامس. وتحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة بينما تأتي بوليفيا في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط من 12 مباراة. وتتبقى ست جولات على النهاية وستقام جميعها في العام المقبل. وتفيد لوائح الفيفا بأن اللاعبين يمكنهم المشاركة مع دول اكتسبوا جنسيتها فقط إذا عاشوا أو لعبوا فيها لمدة خمس سنوات. ولعب كابريرا مباراة ودية مع باراغواي وهو ما لا يمثل مشكلة لكنه انتقل إلى بوليفيا قبل أربع سنوات فقط.