﻿الدوري الانكليزي: بيليرين يغيب عن أرسنال لشهر واحد… وسانشيز قد لا يشارك أمام يونايتد

لندن – رويترز: سيغيب الظهير الأيمن هيكتور بيليرين عن أرسنال في مباراة القمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي غدا السبت، وسيتمهل أرسين فينغر لاتخاذ قرار بشأن مشاركة أليكسيس سانشيز.

وسيبتعد بيليرين عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب مشكلة بالكاحل، بينما توجد شكوك حول سانشيز، الذي شارك في فوز تشيلي على أوروغواي الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية. وقال فينغر: «لم نعرف إن كان بإمكانه اللعب قبل 24 ساعة من مباراة أوروغواي. قرر اللعب في النهاية وأخبرنا بأنه في حالة جيدة بعد المباراة لكن يتعين علينا الانتظار.» وأضاف: «سأقابله غدا وسنرى إن كان بإمكانه دخول التشكيلة وسنأخذ في الاعتبار عدم المخاطرة بإصابته.» وستحرم الإصابة بيليرين من خوض مباريات مهمة مثل مواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ومباراة وستهام الشهر المقبل. كما يغيب لاعب الوسط سانتي كازورلا الذي شارك لآخر مرة في الفوز على لودوغوريتس بدوري الأبطال الشهر الماضي. ولم يفز فينغر على غريمه جوزيه مورينيو في 13 مواجهة رسمية منذ انتقل المدرب البرتغالي إلى انكلترا لقيادة تشلسي في 2004. وسبق أن اشتبك فينغر ومورينيو أكثر من مرة. وقال فينغر: «لا أعتقد أنه ينبغي وصف علاقتنا. سيقاتل من أجل فريقه وأنا كذلك وهذا أمر طبيعي. وسأصافحه بالتأكيد.» وتابع: «سأحترم قواعد الدوري الممتاز. الجدل لا يجذب الجمهور بل متعة المباراة.» ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 24 نقطة بفارق ست نقاط عن يونايتد سادس الترتيب بعد مرور 11 جولة.