﻿الدوري البرازيلي: فلامينغو يصعد الى الوصافة

ريو – الأناضول: حقق فلامينغو فوزا هاما على مضيفه أميريكا ميناس غيراييس، 1/0، ضمن الجولة الـ35 للدوري البرازيلي. وأُحرز الهدف الوحيد عن طريق إيفرتون في الدقيقة 33.

وتغلب فريق شابيكوينسي على مضيفه بوتافوغو 2/0. وأحرز الهدفين كيمبيس وسيرغيو مانويل في الدقيقتين 33 و65. كما فاز كروزيرو على سبورت ريسيفي 1/0. وأحرز هدف كروزيرو، هنريكي دورادو في الدقيقة 43. وبنفس النتيجة، حقق كوريتيبا الفوز على سانتا كروز. وأحرز الهدف لياندرو في الدقيقة 75. وفي مباراة مثيرة، اقتنص فيغيرنس التعادل من كورينثيانز 1/1. تقدم كورينثيانز عن طريق كماتشو في الدقيقة 44، وعادل لفيغيرنس، مورا في الدقيقة 90. وارتقى فلامينغو للمركز الثاني برصيد 66 نقطة، وتجمد رصيد بوتافوغو عند 55 نقطة في المركز الخامس، واحتل كورينثيانز المركز السابع بـ51 نقطة، وشابيكوينسي المركز العاشر بـ49 نقطة. واحتل كروزيرو المركز الـ11 بـ47 نقطة، وكوريتيبا الـ13 بـ45 نقطة، وريسيفي الـ15 بـ43 نقطة، وفيغيرنس الـ18 بـ34 نقطة، وسانتا كروز الـ19 بـ27 نقطة. وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات تجمع سانتوس مع فيتوريا، وساو باولو مع غريميو، وأتلتيكو مينيرو مع بالميراس، وإنترناسيونال مع بونتي بريتا. ويحمل لقب الدوري كورينثيانز، ويعد سانتوس وبالميراس أكثر الفرق تتويجا بإجمالي 7 ألقاب لكل منهما.