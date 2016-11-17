﻿الدوري الالماني: تجدد الصراع الازلي بين دورتموند والبايرن في الكلاسيكو… ولايبزيغ يترقب!

برلين – د ب أ: عودة محتملة لماركو رويس ومواجهة ماريو غوتزه وماتس هوميلز هي أبرز الظواهر المصاحبة لكلاسيكر الدوري الألماني التي تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونيخ غدا السبت في المرحلة الحادية عشرة.

وما يزيد من إثارة المباراة أن البايرن قد يجد نفسه بعيدا عن الصدارة للمرة الأولى منذ 14 شهرا إذا تعثر في مباراة الكلاسيكو، نظرا لان أقرب ملاحقيه لايبزيغ يترقب ما يحدث في المباراة من أجل الانقضاض المحتمل على القمة. ويتربع البايرن على الصدارة منذ 22 ايلول/ سبتمبر 2015، وفاز في أيار/ مايو الماضي باللقب للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي، كما يسيطر على الصدارة الموسم الحالي. لكن الانتقال من عهد المدرب الأسباني بيب غوارديولا إلى عصر المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي لم يسر على نحو مثالي، رغم فوز الفريق في سبع من آخر عشر مباريات كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة. ويواجه البايرن منافسة شرسة من لايبزيغ، الذي يكن له الكثيرون الكراهية بسبب الدعم المبالغ فيه الذي يتلقاه من شركة «ريد بول» النمساوية لمشروبات الطاقة. ويقدم لايبزيغ الصاعد هذا الموسم، عروضا مذهلة جعلته يقاسم البايرن الصدارة، لكن النادي البافاري يتفوق بفارق الأهداف. وإذا حافظ لايبزيغ على مسيرته الخالية من الهزائم خلال مباراته على ملعب باير ليفركوزن اليوم فإنه سيحقق أفضل مسيرة على الاطلاق لفريق صاعد حديثا إلى البوندسليغا، كما أنه سيصعد للصدارة لمدة 22 ساعة على الأقل. ويحتل دورتموند المركز الخامس بفارق ست نقاط عن البايرن، بعدما أنهى مسيرة خالية من الانتصارات امتدت لأربع مباريات متتالية. ويطمح دورتموند إلى تقليص الفارق مع البايرن إلى ثلاث نقاط، وعودة رويس الذي لم يشارك مع الفريق منذ نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي أمام البايرن وكذلك غيابه عن «يورو 2016» بسبب الإصابة في الفخذ، قد تعطي الفريق دفعة قوية. ومن غير المتوقع أن يشارك رويس منذ البداية، لكن المدرب توماس توشيل قد يدفع به من على مقاعد البدلاء، حيث قال: «من الرائع مشاهدة ماركو في التدريبات». كما أن المباراة بمثابة تحد خاص لغوتزه بعد ثلاثة مواسم غير ناجحة مع البايرن بعد انتقاله اليه في 2013 من دورتموند، وكذلك الحال لسيباستيان رودي الذي انتقل من البايرن إلى دورتموند الصيف الماضي. والحال ذاته ينطبق على المدافع هوميلز الذي عاد إلى النادي الذي اكتشفه بعد ثمانية أعوام قضاها في دورتموند، ومن المرجح أن يواجه استقبالا عدائيا في ملعب «سيغنال ايدونا بارك» من 80 الف مشجع لدورتموند. وقال هوميلز: «كرة القدم عاطفية وليست لدي مشكلة إذا تم استهدافي». هوميلز ورفاقه يعرفون تماما ما ينتظرهم في الكلاسيكو التي تحظى باهتمام العالم أجمع. وحذر هوميلز: «إنها مباراة غاية في الأهمية، الكثير من الفرق، بما فيها دورتموند، تحاول تقليص الفارق معنا». وأوضح فيليب لام قائد البايرن: «نحتاج إلى تقديم أداء رائع، واللاعبون يدركون ذلك».

المباراة أيضا تشهد مواجهة من نوع خاص بين الغابوني بيير اميريك اوباميانغ مهاجم دورتموند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن حيث يقتسمان صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا لكل منهما، خاصة بعدما سجل اوباميانغ أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك هامبورغ في المباراة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي كان لاعبا في دورتموند لكنه رحل عنه قبل عامين وانضم إلى البايرن. ويتطلع لايبزيغ لمواصلة قصته الملهمة في مواجهة مضيفه ليفركوزن. وأبدى رالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ تمسكه بالفوز على باير ليفركوزن. وقال هازنهاتل: «بالتأكيد نرغب في العودة إلى ديارنا بشيء، ونواصل انطلاقتنا.» ووصف هازنهاتل المهمة أمام ليفركوزن بأنها صعبة لكنه أكد «علينا التحلي بالجرأة حيث أنهم سيسعون للفوز».

ويلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ المتعثر غدا مع ضيفه كولون السادس في دربي الرين. ويتطلع هوفنهايم الثالث بدون أي خسارة، إلى الاستفادة من تعادله على ملعب البايرن 1/1 عبر الفوز الأحد على هامبورغ الأخير والذي لم يحقق أي انتصار، والذي تولى تدريبه المدرب السابق لهوفنهايم ماركوس جيسدول. ويلتقي فولفسبورغ مع شالكه وماينز مع فرايبورغ واوغسبورغ مع هيرتا برلين ودارمشتات مع انغولشتات. ويلتقي الاحد فيردر بريمن مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت.