﻿الدوري الاسباني: نجوم الخط الهجومي لريال مدريد وجاره أتلتيكو يحملون أحلام جماهيرهم في دربي العاصمة

مدريد – د ب أ: يدفع أتلتيكو مدريد وريال مدريد بثلاثي هجومي مختلف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما غدا السبت في الدوري الأسباني، ورغم ما يشتهر به كل ثلاثي من قدرته على تسجيل الأهداف، فإن قدراتهما على القيام بالدور الدفاعي أصبحت محل انتقاد هذه الأيام.

وأصبح الثلاثي الهجومي نموذجا شهيرا في الكرة الأسبانية، على الأقل في الفرق الثلاثة الكبرى، الذين يملكون أكبر ميزانية مالية، كثنائي مباراة السبت، بالإضافة إلى برشلونة، لكن رغم ذلك فإن تدعيم القوة الهجومية لا يضمن دائما تحقيق الانتصارات. ويخوض ثلاثي الريال غاريث بيل وكريم بنزيمه وكريستيانو رونالدو المباراة على ملعب فيسينتي كالديرون، معقل أتلتيكو مدريد، بعدما سجلوا مجتمعين 19 هدفا حتى الآن في المسابقة الأسبانية، بواقع هدف أقل عن ثلاثي أتلتيكو المكون من انطوان غريزمان وكيفن غاميرو ويانيك كاراسكو. ولم يقدم ثلاثي النادي الملكي أداء وأرقاما مقنعة حتى اللحظة، حيث أنهم حققوا هذا الموسم أسوأ أرقامهم منذ انضمام بيل للريال في 2013، ليشكل الضلع الثالث في ثلاثي الهجوم الشهير، وسجلوا 37 بالمئة من الأهداف الـ53، التي أحرزها الريال في 17 مباراة، خاضها هذا الموسم. ويحتفظ الريال بميزة إيجابية تتجلى في عدم اعتماده بشكل كبير على ثلاثي هجومه الشهير، حيث أن هناك لاعبين آخرين في الفريق، سواء من المدافعين أو لاعبي الوسط يسجلون أهدافا، بالإضافة إلى ألفارو موراتا، المهاجم الرابع للفريق، الذي سيغيب عن مباراة السبت بداعي الإصابة.

وعلى النقيض، يعتمد أتلتيكو بشكل أكبر على ثلاثي خطه الهجومي، فقد سجل غريزمان وغاميرو وكاراسكو 20 من أصل 30 هدفا أحرزها الفريق في 15 مباراة هذا الموسم، أي 66 بالمئة من إجمالي أهدافه. ولا يشكك أحد في قدرات الثلاثي بكل فريق لكن الشكوك تحيط بتأثيرهم بشكل عام على مستوى الفريقين، أو على العمل الجماعي لكليهما. وتغلب الريال بثلاثية نظيفة على ليغانيس في الجولة الماضية من الدوري، ليضع نهاية لاستقبال شباكه لأهداف خلال المباريات العشر الأخيرة، الأمر، الذي أثار استياء مدربه زين الدين زيدان، بعدما اعترف بعدم رضاه عن هذا الوضع. وعادت الانتقادات لتوجه لثلاثي الريال بسبب تقاعسهم عن الارتداد للخلف والقيام بالواجبات الدفاعية، الأمر الذي سيكون بدون شك محطا للأنظار في مباراة الدربي. وعلى جانب آخر، نجح أتلتيكو في زيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم، بعدما سجل 25 هدفا في الدوري وأصبح قريبا من ريال مدريد (31 هدفا) وبرشلونة (32 هدفا)، لكن في المقابل تراجع أداؤه الدفاعي. وهذا ما عبر عنه غابي، لاعب وسط أتلتيكو، عندما قال: «ربما الآن نحن أكثر هشاشة في الناحية الدفاعية، علينا أن نعود فريقا صلبا في الدفاع وأن نعمل جميعا من أجل الهدف ذاته». ويدور ما يحدث في الجانبين الدفاعي والهجومي لأتلتيكو في فلك الفكرة الجدلية القديمة للغطاء القصير، الذي إذا غطى الرأس كشف الساقين والعكس صحيح، وهو التقاعس، الذي لم يتعود مدرب الفريق، دييغو سيميوني، على تحمله. وعلى أي حال، فإن كلا المدربين لديه فرصة لإدخال التغييرات على فريقيهما بداعي الإصابات، حيث أن الفرنسيين بنزيمه وغريزمان سيخوضان اللقاء، بعدما تعافيا لتوهما من الإصابة. ويعاني مهاجم أتلتيكو من كدمة في القدم اليسرى، تعرض لها مع المنتخب الفرنسي، فيما يشكو بنزيمه من إصابة عضلية، ولم يتمكن قبل أمس من خوض التدريبات الجماعية لفريقه، بالإضافة إلى موراتا، الذي يغيب قرابة الشهر بسبب إصابة في الفخذ. وفي الختام فإن مباراة فيسينتي كالديرون ستشهد مواجهة فردية بين كريستيانو رونالدو وغريزمان، وهما اللاعبان، اللذان يتنافسان على حصد الكرة الذهبية هذا الموسم، الأمر، الذي يشكل حافزا آخر للمنافسة في هذا اللقاء المرتقب.