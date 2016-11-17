﻿«متروفون» يستعيد منى مرعشلي الحاضرة الغائبة

بيروت – «القدس العربي»: إلى عرض «متروفون» في مترو المدينة حط الرحال لسهرة مميزة مع منى مرعشلي صاحبة الصوت الدافئ الخاص، الذي لا نخطئه من بين عشرات الأصوات. حفل استعاد مسيرتها هي الحاضرة الناضرة في منزلها في منطقة «كركول الدروز» في بيروت، غير نادمة على اعتزالها في زمن الفن التجاري الذي نعيشه.

حسب أبحاث هشام جابر، معد هذا البرنامج الفني، والذي يشرف عليه من ألفه إلى يائه، تعرّفنا إلى سيرة منى مرعشلي، منذ الولادة حتى الاعتزال. وكذلك إلى تحليل منطقي حول مسيرة مرعشلي الكلثومية في قناعتها الفنية، والعروبية الهوى في قناعتها الوطنية. هذه المسيرة تأثرت سلباً بخروج مصر بعد اتفاقيات «كمب ديفيد» من الحلم العربي الكبير، وكذلك ذوبان لبنان تحت الهيمنة السورية بعد اتفاق الطائف. برأي جابر فإن تلك الهيمنة فرضت أصواتاً كلثومية أخرى في الساحة، كما «جورج وسوف».

ولدت منى مرعشلي في بيروت في 15 تموز/يوليو 1958 من والد سميّع بامتياز وعاشق لأغنيات محمد عبد الوهاب، ووالدة لها صوت جميل وتعشق أم كلثوم. وهكذا حفّظتها أغنياتها بدءاً من عمر الثانية.

كما وشاركت في برنامج تلفزيوني «ماما عفاف» وهي بعمر الثلاث سنوات حيث غنّت «أمل حياتي». وعندما أطلق المخرج سيمون أسمر برنامج «استوديو الفن» سنة 1973 تمنى مدير المدرسة على والد منى أن يسمح لها بالمشاركة، وهي بعد لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر. رغم توجسات الأب على طفلته بين الكبار وافق على المشاركة، حيث رشحها سيمون اسمر لتمثيل محافظة الجنوب. غنّت «يا مسهرني»، ومع انتهاء البرنامج فازت بالميدالية الذهبية. وبعدها كانت الحرب الأهلية اللبنانية المفاجأة السلبية الأولى المؤثرة في مسيرة منى. تحدت هذه المعوقات وبدأت تطلق اغنياتها الخاصة تباعاً وعبر إدارة من المخرج سيمون أسمر نفسه.

الصوت المعبر الذي تحمله ساندي شمعون قدم للحضور أغنيات منى مرعشلي. أطلت كما هو حالها دائماً ببساطة متناهية. حتى أنها حاولت الاقتراب بملابسها من الأزياء التي كانت سائدة في تلك المرحلة. غنت شمعون ريبرتواراً واسعاً لمنى وبقيت هي نفسها في مفاصل متعددة، في جديتها المطلقة في البدايات، إلى تمايلها المرسوم والمحسوب، لكن الفرقة الموسيقية حمستها للخروج نسبياً من أسر باد للمتلقين والانطلاق لو بحدود.

حازت مرعشلي على ثقة كبار الفنانين وغنت من ألحان نور الملاّح صاحب الهوى المصري في اللحن بشكل عام. وكذلك غنت لمنصور الرحباني، زياد الرحباني، فيلمون وهبة وآخرين. ولاقت في البدايات شهرة من خلالأاغنية «شمس المغارب» وتحديداً في سنة 1974، والتي كان سيمون أسمر يرغبها بصوت عبد الكريم الشعار الذي كان من خريجي النسخة الأولى لأستوديو الفن، لكنه كان كارهاً للأغنية وملحنها نور الملاح حسب تحريات هشام جابر. وشاء الحظ أن تحقق انتشاراً كبيراً من خلالها ولا تزال من الأغنيات الأثيرة في الطرب الخفيف المنتمي للربع الأخير من القرن العشرين.

وكرّت سبحة الأغنيات والحضور يرافقها تصفيقاً وآهات لساندي شمعون ومنى مرعشلي الحاضرة الغائبة. من «ياما وياما، لك شوقة عندنا، سألت كل الناس، علشان عيونك، تركني نسالي اسمي، مالي ومالك يا هوى» وغيرها.

وفي سياق بحثه أعلمنا هشام جابر القابض على الميكروفون الإذاعي في المشهد الدرامي على الخشبة المفترض أنها إذاعة لبنان، بأن منى بعد سنة 1982 تأثرت بتبدل الأهواء السياسية، وبوفاة والدها. غنت في الكثير من البلدان العربية، وبلدان الاغتراب ومنها أوستراليا التي أحيت فيها سنة 2010 آخر حفل لها وقررت الاعتزال.

ووصف جابر المرحلة التي رافقت حياتها المهنية بموت الأحلام. وأوضح أن «من نحيها في هذا الحفل ليست نادمة على اعتزالها في ظل الفوضى السائدة في عالم الغناء». وكانت تحية كبيرة لها من الحضور.