﻿اختراع «سكوتر» كهربائي للتنقل في مراكز التسوق والمطارات

سنغافورة – د ب أ: بدأت سنغافورة أمس في تجربة نموذج لدراجة كهربائية ذاتية القيادة من نوع سكوتر، وذلك خلال ورشة عمل نظمها تحالف سنغافورة «أم.آي.تي» للأبحاث والتكنولوجيا (سمارت) واستضافتها جامعة سنغافورة الوطنية. وربما يتمكن الأشخاص الآن من التجول في مراكز التسوق والمطارات بواسطة السكوتر الكهربائي ذاتي القيادة.

وأصبح النموذج الآن متاحا للتجربة بمعرفة الجمهور، وذلك بعد فترة تطوير استمرت شهرين بداية من شباط/ فبراير هذا العام ، وقال مارسيلو آنج، أحد كبار الباحثين في «سمارت» إن المركبة يمكن أن تكون بمثابة أحد أحدث الحلول لاستخدام متكامل للدراجات السكوتر .

واضاف آنج لصحيفة «ستريتس تايمز» إن المركبة «يمكن أن توفر رحلة سلسة، يمكنك أن تحجزها لتأخذك من درج منزلك إلى موقع ركوب حيث يمكنك الانتقال بسيارة ذاتية القيادة أيضا إلى محطة قطار».

ويمكن استخدام الدراجة السكوتر ذات العجلات الأربع وهى الأصغر حجما من عربة ملاعب الجولف داخل الأماكن المغلقة والمفتوحة. وجرى تصميم السكوتر لتوفير وسيلة انتقال لفئات مثل كبار السن والمعاقين الذين يمكن أن يعانوا إذا اضطروا لقيادة دراجة صغيرة (سكوتر) كهربائية عادية .

يذكر أن سنغافورة قد دشنت قبل ذلك نماذج لمركبات أخرى ذاتية القيادة من سيارات الأجرة والحافلات، في محاولة لتوفير تغطية متكاملة من البداية وحتى الخطوات الأخيرة في تحركات الركاب من وإلى وسائل النقل العام.