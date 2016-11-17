﻿مخترع تونسي يبتكر أول «سكانر» محمول لإنتاج مشاهد بانورامية

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: تمكّن مهندس تونسي من اختراع ماسح ضوئي (سكانر) محمول يمكن ربطه بالهاتف الخلوي والتقاط صور ثنائية وثلاثية الأبعاد لأي شيء. وكشف المهندس نزار الشلي (33 عاما) خلال مشاركته في برنامج «نجوم العلوم» على قناة «أم بي سي» عن منصة هاتف آلية للمسح الضوئي، أكبر بقليل من ورقة بحجم A4، يمكن ربطه بالهاتف المتحرك لالتقاط صور ثنائية وثلاثية الأبعاد وتصوير الوثائق وإنتاج مشاهد بانورامية.

ويقوم الجهاز بعملية المسح من خلال كاميرا الهاتف، وهو قابل للحمل ومريح أكثر من الماسحة التقليدية.

ويعتقد نزار (أستاذ جامعي في المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية في ولاية سوسة) أن المشروع سيغير نظرة الناس حول الماسح الضوئي وطريقة عمله المحدودة (تصوير الوثائق فقط). ويضيف «أتطلع إلى الحصول على فرصة العمل على اختراعي ضمن برنامج نجوم العلوم من أجل إلهام أطفالي. أعلم بأن هذا الأمر يبدو مبتذلا، ولكنني فعلا أريدهم أن يكونوا فخورين بي».