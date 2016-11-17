﻿روسيا تحجب موقع «لينكد إن» الأمريكي

موسكو – د ب أ: حجبت روسيا الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي « لينكد إن « ومقره أمريكا امس الخميس، مستشهدة بانتهاك لقانون جديد مفاده أنه يجب أن تحفظ البيانات الشخصية للمواطنين الروس داخل البلاد. ومررت روسيا قانون البيانات الشخصية العام الماضي وسط اشتداد التوتر مع الغرب ومخاوف من احتمال اطلاع حكومة منافسة على بيانات حساسة تخص مواطنيها.

ويعد « لينكد إن « – الذي يركز على الشؤون المتعلقة بالأعمال والتوظيف – أول شبكة اجتماعية يتم حجبها بموجب هذا القانون. وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة الاتصالات الروسية « روزكوماندزور « في بيان إنها حصلت على موافقة محكمة موسكو لحجب موقع « لينكد إن» .