﻿سيارة عمرها 100 عام تخطف الأنظار في معرض للسيارات في تركيا

بورصا ـ من هارون قايماز: خطفت سيارة فورد يعود تاريخ صنعها لعام 1915، أنظار زوار المعرض التاسع للسيارات والدراجات في ولاية بورصا التركية. وقال صاحب السيارة محمد نائل، إنه رأى السيارة، التي مضى عليها قرن من الزمن، خلال زيارته للولايات المتحدة عام 2013، وأقنع صاحبها لكي يبيعها له. وأضاف نائل أنه جلب السيارة المذكورة إلى تركيا عبر البحر في مدة استغرقت 22 يوما. وأشار إلى أنه قرر عرض السيارة في المعرض بناء على طلب أصدقائه. ولفت إلى أن «المعرض يحتوي على العديد من السيارات الحديثة، لكن هناك اهتماما كبيرا لسيارتنا الكلاسيكية، التي تنال إعجاب كل من يشاهدها». ولفت إلى أنه «يكاد يكون مستحيلا» رؤية سيارة قديمة إلى هذه الدرجة وهي تسير في شوارع تركيا. ولفت إلى أن منزله يحتوي على 40 كاميرا ونظام إنذار؛ لمنع سرقة سيارته النادرة. وحلت السيارة التي تم عرضها في قسم السيارات الكلاسيكية بالمعرض، في المرتبة الأولى؛ من حيث اهتمام الزوار الذين أخذوا معلومات حولها، الذين التقطوا صورا بجانبها، (الأناضول).