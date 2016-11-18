السفير الإسرائيلي في واشنطن ينتظر “بفارغ الصبر” العمل مع ترامب ومستشاره المتطرف

نيويورك- أ ف ب- اعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر الخميس اثر لقائه في نيويورك دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب هو “صديق حقيقي” لإسرائيل وانه ينتظر “بفارغ الصبر” العمل مع إدارته لكل اعضائها بمن فيهم كبير المستشارين اليميني المتطرف ستيف بانون.

وقال ديرمر اثر اجتماعه بالرئيس المنتخب في برج ترامب بمانهاتن ان “اسرائيل لا يساورها أي شك في ان الرئيس المنتخب هو صديق حقيقي لاسرائيل”.

واضاف “نحن ننتظر بفارغ الصبر العمل مع إدارة ترامب، مع كل اعضاء إدارة ترامب، بمن فيهم ستيف بارون، وان نجعل التحالف بين الولايات المتحدة واسرائيل اقوى من أي وقت مضى”.

والاحد اعلن ترامب تعيين بانون (62 عاما) كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين في ادارته المقبلة.

وكان ستيف بانون مسؤولا عن موقع بريتبارت المثير للجدل، وهو أحد ابرز دعاة “اليمين البديل”، الحركة التي تعتنق الافكار القومية وتؤمن بنظرية “تفوق العرق الابيض” وتزدري تماما الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وكان بانون مسؤولا عن ادارة موقع بريتبارت حتى تعيينه رئيسا لحملة ترامب الانتخابية في آب/ اغسطس الماضي.

واثار تعيين بانون في هذا المركز الحساس في البيت الابيض شعورا بالذهول لدى الديمقراطيين الذين ذكروا بالمقالات النارية التي كانت تنشر على موقع بريتبارت وتلامس معاداة السامية، او تندد بالهجرة وبتعدد الثقافات.