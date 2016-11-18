نائب شاب يترشح لتزعم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي

واشنطن- أ ف ب- أعلن تيم راين، النائب الامريكي الشاب والمغمور، الخميس ترشحه لمنصب زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب، معتبرا أن التغيير اصبح امرا لا بد منه بعد الهزيمة المدوية التي الحقها الجمهوريون بالديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويسعى راين (43 عاما) النائب عن ولاية اوهايو إلى الاطاحة بنانسي بيلوسي (76 عاما) النائبة عن ولاية كاليفورنيا والتي تتمتع بنفوذ قوي وتتزعم الديمقراطيين في مجلس النواب منذ 14 عاما.

ولفت راين إلى أن حصة الديمقراطيين في مجلس النواب تقلصت بعد انتخابات الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الى ادنى مستوى لها منذ العام 1929، معتبرا ان “هذا الامر يعني ان ابقاءنا على الفريق الذي يقودنا، من دون إدخال اي تغيير عليه، سيقودنا حتما الى المزيد من خيبات الامل في الانتخابات المقبلة”.

ولكن بيلوسي واثقة على ما يبدو بقدرتها على الحفاظ على منصبها، وقد اكدت الخميس انها تتمتع بثقة ثلثي زملائها الديمقراطيين.

وتمكن الجمهوريون في انتخابات الثامن من الجاري من احراز نصر مبين على الديمقراطيين اذ فاز دونالد ترامب بالرئاسة بينما حافظ الحزب الجمهوري على اغلبيته في الكونغرس بمجلسيه.

وينتخب النواب الديمقراطيون زعيمهم في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

اما في المعسكر الجمهوري فان بول راين، الذي لا يمت بصلة قرابة لتيم راين، حافظ على منصبه كرئيس لمجلس النواب.